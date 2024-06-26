本日放送！『テレ東ミュージックフェス2024夏』タイムテーブル発表
■テレ東公式Xでは生放送中出演者のコメント動画を投稿予定！
テレビ東京開局60周年特別企画『テレ東ミュージックフェス2024夏 ～昭和の常識は・・・令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発～』が6月26日17時30分から生放送される。
このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開された。豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【タイムテーブル】
■17時台に登場するアーティスト
THE RAMPAGE（18時台にも登場）・ DXTEEN・ AKB48・ SHIN・ IS:SUE・ ONE N’ ONLY（21時台にも登場）・ 櫻坂46・ 岸谷香（19時台にも登場）・ OCTPATH
■18時台に登場するアーティスト
THE RAMPAGE・ WHITE SCORPION ・ LIL LEAGUE（21時台にも登場）・ =LOVE・ DA PUMP（20時台にも登場）・ &TEAM・ モーニング娘。’24・ ヤングスキニー ・ 超特急（20時台にも登場）・ INI・ FANTASTICS（20時台にも登場）・ imase・ 超ときめき♡宣伝部・ 北山宏光・ 西川貴教（20時台にも登場）・ 乃木坂46・ Da-iCE
■19時台に登場するアーティスト
大黒摩季（20時台にも登場）・ 岸谷香・ 倉木麻衣・ FRUITS ZIPPER・ JO1
■20時台に登場するアーティスト
近藤真彦・ ISSA・ 大黒摩季・ 超特急・ 西川貴教・ FANTASTICS・ ME:I（21時台にも登場）・ 渡辺満里奈・ 乃紫・ ちゃんみな・ HY
■21時台に登場するアーティスト
奥田民生・ FIELD OF VIEW 浅岡雄也 ・ BAAD・ ME:I・ 日向坂46・ 緑黄色社会・ LIL LEAGUE・ ONE N’ ONLY・ Ken Yokoyama
番組情報
テレビ東京開局60周年特別企画『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 ～昭和の常識は…令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発～』
06/26（水）17:30～21:54
MC：南海キャンディーズ あの
ゲスト：出川哲朗 粗品（霜降り明星）
進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー） 古旗笑佳（テレビ東京新人アナウンサー） 松澤亜海（テレビ東京新人アナウンサー）
テレ東公式X（旧Twitter）
https://x.com/TVTOKYO_PR
『テレ東ミュージックフェス2024夏』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/musicfestival2024/