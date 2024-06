ザ・フーが1973年にリリースしたアルバム『Quadrophenia』が、バレエ作品になり、2025年に英国各地の劇場で上演されるという。『Variety』によると、ピート・タウンゼントはこうコメントしている。「『Quadrophenia』は僕が単独で作曲、プロデュースした唯一のザ・フーのアルバムだ。1979年に映画(『さらば青春の光』)となり、当時の若い優れた俳優たちのキャリアを立ち上げることになった。2016年、Rachel Fullerがこのアルバムをもとにオーケストラ作品を創ることに同意した。ヴォーカル無しのそのヴァージョンのデモを初めて聴いたとき、僕の最初の感想は、これは力強くリズミカルで、感性に訴えるバレエになるだろうというものだった」「困難な時代に育つ若者たちというテーマは、いまだ共感を呼ぶ。心を打つ、優しく詩的で壮大な作品になるだろう」

