新感覚の耳栓！ADV.「Eartune Live Foam」

ADV.(エーディーブイ)は、旅先での長時間の移動中や睡眠時などに快適に使用できるように設計された、フィルターで騒音を-23db下げる新感覚の耳栓「Eartune Live Foam」を、応援購入サイトMakuakeにて2024年6月25日(火)より先行販売中です。

ADV.「Eartune Live Foam」

一般販売予定価格:4,499円- 税込 4,090円- 税抜

Makuake価格:

【超早割】限定50個9色から選べるEartune Live Foam 25%オフ 3,374円- 税込

【早割】 限定100個9色から選べるEartune Live Foam 15%オフ 3,824円- 税込

【超早割】限定50個2個セット割引 30%オフ 6,298円- 税込

【早割】 限定100個2個セット割引 20%オフ 7,198円- 税込

【スペック】

商品サイズ・重量:イヤプラグ-26mm×18mm×12mm、1g

ケース-66mm×50mm×32mm、17g

材質 :ウレタンフォーム/シリコン

製造国 :中国

本体色の種類 :Black、Grey、Purple、Orange、Blue、Pastel Blue、

Rose Pink、Navy、Ash Purple 合計9色です。

保証期間 :1年間

※使用中のメモリーフォームの摩耗や破損は保証対象外です。

未使用状態での不良のみ対象となります。

■ストーリー

(1)耳への負担が多い耳栓が多い中でより快適な睡眠や音楽活動を助ける商品を作りたい想いから誕生。

(2)日常の騒音を-23dB減らしますが、日常会話はできる新感覚な耳栓です。

快眠や集中したい時に!

(3)特殊なフィルターで不快な雑音をカットし、会話や音楽が聴こえやすくチューニングしています。

■商品特長

・シリコンボディとメモリーフォームで耳が痛くなりにくい!

・ノイズキャンセル機能-23dbで静かで快眠できる環境に!

・騒音が気になる場所でも一気に静かな図書館や公園にいる環境に!

人の会話が気になるカフェやオフィスでも、必要な音は聞こえつつ、フィルターによって聞こえる音量を-23db下げるので、リラックスしたり集中したい時などに便利です。

また働き方改革などで自宅で働く方も増えており、家庭内の環境音低減にも効果的です。

また、クラブやフェスなど音楽が大音量の環境に長時間いることで、耳が難聴になるリスク回避にも役立ちます。

毎日の生活で、周囲の騒音に悩まされている方は多くいらっしゃいます。

パートナーのいびきは約55dB(デジベル)、電車の音は約75dB。

さらに驚くべきことに、私たちがリスクと認識すべき音量は85dB以上。

工事現場や野外フェス、コンサート会場などでは90〜130dBもの大音量が発生しています。

従来の耳栓では遮音性が高すぎて会話に支障をきたしたり、長時間装着すると耳に不快感を感じることから解決策を求めました。

そして我々はメモリーフォーム製の耳栓を開発しました。

これは遮音性が高く、しかも耳にピッタリフィットします。

ただしメモリーフォームの圧迫感も問題だったため、3つのサイズから選べるよう設計しました。

さらに、私たちは単純な遮音だけでなく、音楽をより楽しむことができるように音域を調整するフィルターを作りました。

