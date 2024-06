かわいいキャラクターグッズを豊富に展開しているステーショナリーメーカー「サンスター文具」

今回は、そんな「サンスター文具」から登場した、映画『SANDLAND(サンドランド)』をモチーフにしたステーショナリーを紹介します☆

サンスター文具「SANDLAND(サンドランド)」グッズ

販売店舗:Dtimes公式通販『DtimesStore』など

サンスター文具から、伝説の名作、鳥山明原作の映画『SANDLAND(サンドランド)』を題材としたステーショナリーグッズが登場!

2023年8月18日(金)より公開された映画『SANDLAND(サンドランド)』

魔物と人間が共存する、摩訶不思議な砂漠の世界を舞台に、悪魔の王子「ベルゼブブ」が、魔物の「シーフ」、人間の保安官「ラオ」と奇妙なトリオを組んで、幻の泉を探す旅に出る冒険ファンタジーです。

そんな映画『SANDLAND(サンドランド)』の魅力を詰め込んだ文具が4アイテム、ラインナップされています☆

スクエアメモ

価格:660円(税込)

サイズ:約W95×H95×D10mm

内容:本文4柄各25枚計100枚

ボリュームたっぷりなスクエアメモ。

本文は4柄が入っています。

「ベルゼブブ」「ラオ」「シーフ」の集合イラストと戦車が描かれた「A」デザインの表紙。

本文は、「ベルゼブブ」柄、「ラオ」柄、「シーフ」柄、その他サブキャラクターの集合柄の4柄がセットされています。

「B」デザインの表紙は、カラーと影のコントラストが効いたカッコいいデザイン。

「ベルゼブブ」と「ラオ」、「シーフ」が描かれています。

本文は、表紙のイラストを透かしプリントにした柄の他、スケッチブックの絵柄、「スイマーズ」の絵柄、「アレ将軍」と戦車の絵柄の全4柄が入っています。

クリアファイル2枚セット

価格:880円(税込)

サイズ:1枚あたり約W220×H310×D0.5mm

定番のA4サイズのクリアファイルが2枚組みに!

書類の分類や保存に役立つ他、コレクションにもぴったりのアイテムです。

「A」セットは、「ベルゼブブ」と「シーフ」のデザイン、そして「ラオ」のデザインの2枚組。

キャラクターのイメージカラーで彩られたコミックテイストのイラストが使用されています。

裏面は、キャラクターのシルエットがワンポイントであしらわれています。

「B」セットは、「ベルゼブブ」のデザインと「スイマーズ・パパ」「パイク」「シャーク」「グッピー」のデザイン。

タイトルロゴが小さく入っています。

裏面は、キャラクターのイメージカラーでシルエットが表現されています。

ボールペン

価格:880円(税込)

サイズ:約φ13×H133mm

ボールインク:油性黒

ボール径:1mm

滑らかな書き味で、仕事や勉強に使いやすい黒の油性ボールペン。

ペン軸がクリアになっていて、中に絵柄があしらわれた特別感のある仕様です。

「A」デザインの軸デザインは、「ラオ」「ベルゼブブ」「シーフ」がコントラスト鮮やかに描かれたイラストを使用。

ハットのつばを整える「ラオ」や、腕を組んだポーズの「ベルゼブブ」、焦った表情の「シーフ」と、それぞれのキャラクターの魅力がよく表現されています。

「B」デザインは、腕を組んだ「ベルゼブブ」の立ち姿を軸にあしらったデザイン。

ペン軸のデザイン面を全て使って表現された「ベルゼブブ」

短いマントのたなびきや尻尾の先まで細かく描かれています。

ステッカー

価格:440円(税込)

サイズ:約W70×H100×D0.2mm以内

小物に貼りたくなるダイカットタイプのステッカー。

手軽に「サンドランド」グッズ仕様にデコレーションして楽しめます。

「A」デザインは、「ベルゼブブ」「ラオ」「シーフ」の集合デザイン。

アニメイラストタッチで描かれており、背景には砂漠の砂のカラーがあしらわれています。

「B」デザインは、作品の魅力の一つでもあるメカニックのデザイン。

砂漠の砂にも負けないキャタピラーがいかつい戦車です。

「C」デザインは、悪魔の王子「ベルゼブブ」と魔物たちのデザイン。

今にも賑やかなやり取りが聞こえてきそう!

「D」デザインは、意味深なスケッチブックのデザインです。

鳥山明ワールド全開の冒険ファンタジーをグッズ化!

サンスター文具より登場の、映画『SANDLAND(サンドランド)』グッズの紹介でした☆

©️バード・スタジオ/集英社 ©️SAND LAND製作委員会

