サンスター文具から『わんだふるぷりきゅあ!』グッズが登場!

ぬりえやシール、パズルやシャボン玉、ジュエリーセットなど楽しく遊べるグッズが盛りだくさんでラインアップしています☆

サンスター文具『わんだふるぷりきゅあ!』グッズ

販売店舗:Dtimes公式通販「DtimesStore」など

さまざまな人気キャラクターのグッズでおなじみの「サンスター文具」から、『わんだふるぷりきゅあ!』のグッズが登場!

「キュアワンダフル」や「キュアフレンディ」、「キュアニャミー」、「キュアリリアン」がキュートなぬりえやパズル、シャボン玉など、お子さまが喜ぶグッズが揃っています。

ぬりえだいすき!

価格:2,728円(税込)

本体サイズ:【ボード】約W288×H234×D24mm/【ぬりえ】W230×H158mm/【ペン】φ12×118mm/【スポンジ】W63×H42×D10mm

材質:【ボード】ABS/【ぬりえ・ペン】PP/【スポンジ】ポリウレタン

内容:ボード1個、専用ぬりえ10枚(10面)、 専用ペン5本(5色)、スポンジ1個

水でサッと消して何度も繰り返しあそべるぬりえセットです。

ボードに専用ぬりえをセットして、専用ペンで色を塗ります。

付属のスポンジを使用して水で塗った部分を消すことができるので、繰り返し遊べます。

専用ぬりえは10種類、専用ペンは5色入っています。

ボードにペン・スポンジ・ぬりえを収納できるので、小さなお子さまでもお片付けしやすくなっています☆

NEWうきうきぬりえ カラーワンダー

価格:1,650円(税込)

本体サイズ:【ペン】φ14×H138mm/【ぬりえシート】W215×H254×D2mm

材質:【ペン本体軸】PP・PET・PE/【ぬりえシート】紙

内容:うきうきペン5本、ぬりえシート18枚

ぬりえと“うきうきペン”がセットになった、たっぷりぬりえが楽しめる「NEWうきうきぬりえ カラーワンダー」も登場!

パッケージの中には、ぬりえシート18枚と「うきうきペン」5本が入っています。

「うきうきペン」のインクはすべて透明。

塗ったところから色が浮き出る、ふしぎなぬりえです。

はみ出さず、手も汚れないので思いっきりぬりえが楽しめるグッズです☆

NEWうきうきぬりえミニ カラーワンダー

価格:990円(税込)

本体サイズ:【ペン】φ14×H138mm/【ぬりえシート】W126×H178×D2mm

材質:【ペン本体軸】PP・PET・PE/【ぬりえシート】紙

内容:うきうきペン3本、ぬりえ「ミニ」シート15枚

「うきうきぬりえ」をよりライトに楽しめるセットです。

小さめサイズでおでかけにも最適!

小さいサイズのぬりえシートは、たっぷり15枚もあるので塗り応えがあります。

3本入っているうきうきペンは通常の「うきうきぬりえ」のものと同じサイズです。

塗る面積が小さくても、はみ出さずに綺麗に塗れます。

真っ白な部分に模様が浮き出す仕掛けも楽しめます☆

カラクルクレヨン

価格:990円(税込)

1本のサイズ:φ10×H165mm

パッケージ入サイズ:W135×H190×D17mm

材質:【本体】パラフィン・PP・PS・POM・顔料/【ケース】PVC・紙・ナイロン

手が汚れない、繰り出し式のクレヨンです。

軸にはかわいらしい「キュアワンダフル」たちが描かれています。

おえかきやぬりえがすいすい捗る、便利なクレヨンです☆

きせかえシールトランク

価格:1,760円(税込)

本体サイズ:【トランクサイズ】W210×H150×D50mm

材質:【トランク】紙・PP・磁石・PE/【きせかえシール・ぬりえシール】紙/【デコレーションシール】PET

内容:トランク1個、きせかえシール4枚、ぬりえシール4枚、デコレーションシール1枚

トランクにシールを貼ってきせかえあそびができるセット!

持ち運びに便利な取っ手つきで、おでかけにもぴったりのグッズです。

開くと、ステージのようになっています。

トランクの中には3種類のシールが入っています。

「きせかえシール」は、「キュアワンダフル」たちに色々な衣装を着せられるシールです。

「ぬりえシール」は、色を塗って好きな色の衣装が作れる、ぬりえとシール遊び両方できるシールです。

きせかえが終わったらキラキラにデコレーションが出来る「デコレーションシール」で仕上げます☆

変身きせかえシール

価格:各440円(税込)

本体サイズ:W90×H150×D1.5mm

材質:【本体】PVC/【台紙】紙

内容:再剥離シール1シート

種類:2種(A柄、B柄)

おでかけ先でも楽しめる、コンパクトな「変身きせかえシール」!

SDキャラクターになった「キュアワンダフル」のほか、「キュアフレンディ」が変身前と変身後の姿で登場です。

A柄

「キュアワンダフル」と「犬飼こむぎ」の人バージョンにきせかえが出来るシールです。

お洋服やドーナツのほか、犬バージョンの「犬飼こむぎ」もいます☆

B柄

B柄は「キュアフレンディ」と、変身前の姿「犬飼いろは」をきせかえ出来ます。

プリキュアの衣装はもちろん、私服やドレス姿にもお着替えさせて、たっぷり遊べます☆

あそびシールバッグ

価格:825円(税込)

本体サイズ:W230×H275×D5mm(取っ手込み)

材質:【シール】PVC/【台紙】紙

内容:シール1シート、シール台紙1個

3面開きの仕様の「あそびシールバッグ」!

台紙とシールがセットになっています。

シール台紙はバッグ型。

開くとお部屋やキッチン、バスルームが登場します。

「プリキュア」たちや小物のシールをはって、ごっこ遊びを楽しみましょう☆

アクセデコシール

価格:495円(税込)

本体サイズ:【シール】約W60×H175×D2mm/【ブレスレット型パーツ】約W28×H184mm/【ゆびわ型パーツ】約W23×H94mm

内容:シール1シート、ブレスレット型パーツ1本、ゆびわ型パーツ2本

材質:【シール】PVC・PMMA/【 ブレスレット型パーツ・ゆびわ型パーツ】紙

アクセパーツを組み立てて、付属のシールを貼ればオリジナルアクセサリーになるセットです!

ブレスレットとゆびわが作れます。

ラインストーン付きのぷっくりシールで、おしゃれにデコレーション出来ます☆

キャンディチャームシール

価格:495円(税込)

本体サイズ:【チャーム】約W35×H135×D7mm/【シール】約W85×H80×D2mm

内容:チャーム1個、シール1シート

材質:【チャーム 本体】ABS/【棒】PP/【ボールチェーン】鉄/【シール】PVC

本物みたいなキャンディ型のチャームつきの、シールセットです。

ゴールドのボールチェーンもおしゃれな、キャンディ型のチャーム。

裏面は無地になっています。

チャームに好きなシールをはって、オリジナルデザインのキャンディチャームを完成させてください☆

たっぷりきりえあそび

価格:550円(税込)

本体サイズ:【きりえ】W148×H210mm/【シール】W100×H100mm

材質:紙

内容:きりえ8柄各2枚(計16枚)、きりがみ2柄各8枚(計16枚)、シール1シート、工作台紙1枚

はさみの練習にぴったりのかわいいモチーフのきりえができるセットです。

「きりえ」は全8柄が2枚ずつ入っています。

「プリキュア」が入ったおしゃれな「フレーム」柄。

大人気の「キュアワンダフル」柄。

キュートな「キュアフレンディ」柄。

おしゃれな「キュアニャミー」柄。

かっこよくて美しい「キュアリリアン」柄。

犬の姿もかわいすぎる「こむぎ」柄。

もくもくとした線をきりぬいて、かわいらしく仕上がる「ユキ」柄。

宝石の形の中に「プリキュア」がいる「ほうせき」柄です。

また、自由な形に切り抜ける「きりがみ」は2種類がそれぞれ8枚入っているので、こちらでもたっぷり遊べます。

きりがみで遊ぶ際に使用する工作台紙も付いています。

丁寧な説明書付きです!

シールでさらにかわいらしく仕上げてください☆

できるんです!

価格:858円(税込)

本体サイズ:W105×H150×D7mm

材質:ABS

大好評のスライドパズル「できるんです!」が登場!

おでかけ先で遊ぶのにぴったりです。

ピースをスライドさせて、絵柄を完成させます。

子どもだけでなく、大人も夢中になれる定番パズルです☆

キラキラはーとな手帳

価格:770円(税込)

本体サイズ:W127×H150×D15mm

材質:【手帳本体】PVC/【本文】紙【キーセット】鉄・亜鉛合金・PET

内容:手帳1個(本文30枚)、キーセット:1個(スペアキー4個)

『わんだふるぷりきゅあ!』デザインがかわいらしい、ひみつのカギ付きの手帳です!

表紙はキラキラかわいいPVC製です。

裏表紙にも「プリキュア」たちが描かれています。

本文はたっぷり書ける30枚!

「犬飼こむぎ」のかわいいロックと、合鍵が4本付いています。

合鍵は無くした時用にはもちろん、お友だちに渡して交換日記にするのも楽しいですね☆

ケースつきスタンプ

価格:1,045円(税込)

本体サイズ:【スタンプ大】W30×H30×D20mm/【スタンプ中】W30×H9×D20mm/【スタンプ小】W14×H14×D20mm/【スタンプパッド】W33×H33×D16mm/【ケース】W105×H80×D35mm

内容:スタンプ9コ、スタンプパッド2コ

材質:【スタンプ】PS・合成ゴム・紙・PET/【スタンプパッド】ABS・合成ゴム・紙・PET/【ケース】PS

9柄のスタンプと2色のインクパッドつきのスタンプセットです。

手帳やノート、お手紙などのメッセージにも使いたくなる、かわいいデザイン!

スタンプパッドは赤と青の2色。

お手紙などがカラフルに仕上がります☆

パタパタメモホログラム

価格:550円(税込)

本体サイズ:W97×H129×D14mm

材質:紙

内容:本文4柄 各25枚(計100枚)

パタパタと開いて使うパタパタメモ!

表紙はキラキラのホログラム仕様です。

裏表紙にも4人の「プリキュア」がいます☆

表紙・裏表紙を開けると、変身前の「犬飼こむぎ」と「犬飼いろは」が登場!

さらにパタパタ開けると、メモが現れます。

メモは全部で4種類!

お友だちとのお手紙交換などにも活躍してくれます☆

プリキラシールバインダー

価格:2,750円(税込)

本体サイズ:【バインダー本体】約W150×H190×D30mm/【シール台紙】W121×H165×D1mm/【メモ】W121×H165×D1mm/【デコレーションシール】W110×H162×D2mm/【きせかえシール】W110×H162×D3mm/【ラインストーンシール】ハート大W28.5×H28×D5mm・ハート小W23.7×H23.5×D5mm・楕円W16.7×H24×D5mm/【フォト袋】W125×H166×D1mm/【チャーム】約W45×H90×D3mm

材質:【バインダー本体】PVC・紙/【バインダーリング】ABS・PP・スチール/【シール台紙・メモ】紙/【デコレーションシール】紙・PET/【きせかえシール】PVC/【ラインストーンシール】PMMA・PET/【フォト袋】OPP/【チャーム】PVC・鉄

シールでたっぷり遊べる、バインダー付きの豪華なセットです!

シールはたっぷり200ピース以上!

お手紙やぬりえ、シール台紙に思う存分シールを貼って楽しめます。

「キュアワンダフル」たちのバインダー!

シール台紙やメモをまとめておくことができます。

裏表紙もキュートです☆

バインダーには綴じるためのリングが付いています。

バインダーのリングにも着けられる、キュートなチャーム!

ピンクのボールチェーンもかわいいですね☆

シールは全部で3種類。

「デコレーションシール」は4枚入っています。

キラキラしたシールやSDキャラになった「プリキュア」など、バラエティに富んだなシールで遊べます☆

「きせかえシール」は、「犬飼こむぎ」と「犬飼いろは」の着せ替えが楽しめるシールです。

シール台紙と組み合わせても楽しめます☆

バインダーなどに貼ってデコレーションできる「ラインストーンシール」!

12個のデザインが揃っています。

写真が入れられるフォト袋も1枚入っています☆

シール台紙は5柄各1枚入り。

「キュアワンダフル」と「キュアフレンディ」のページや、

ブルーのページが爽やかな「キュアニャミー」と「キュアリリアン」のページもあります。

シールで「プリキュア」たちをさらにキュートにデコレーションできます☆

「きせかえシール」などを使ってごっこ遊びが出来るシール台紙もあります!

メモは4柄各8枚入り。

おえかきレッスン&シールでおめかしができるメモや、

折り曲げて作れるレターメモ、

シールなどを使って自分でドレスをデコレーションできる「ステキにドレスデザイン」のページ、

そしてお友だちに渡したい、「おてがみぬりえ」のメモも入っています。

1つのセットでたっぷり楽しめる、お子さまが大喜びすること間違いなしのグッズです☆

ステーショナリーショルダーポーチ

価格:2,178円(税込)

本体サイズ:約W300×H200×D80mm

材質:【ショルダーポーチ】PVC・ポリエステル/【シール・ノート 】紙/【ホログラムシール】PET・紙/【キャンディペン】ABS・AS/【スタンプパッド】PC・ABS/【スタンプ】PP・ゴム・ABS

内容:ショルダーポーチ1個、ホログラムシール1枚、シール1枚、ノート1冊、キャンディペン1本、スタンプパッド1個、スタンプ3個

かわいいショルダーポーチの中に、ステーショナリーがいっぱい入ったセットです!

小さなお子さまも自分でお出かけ先にも持っていきたくなる、キュートなポーチです。

しっかりマチが付いているので、中身の出し入れもしやすく収納力もあります!

側面にも犬バージョンの「犬飼こむぎ」たちがデザインされているのも、うれしいポイントです☆

ポーチの中には、かわいい表紙のノートが入っています。

罫線がないので、お絵かきがしやすい仕様になっています。

たっぷり遊べるシールが1シートと、特別なところに貼りたいホログラムシール1枚入り。

スタンプは「キュアワンダフル」と「キュアフレンディ」、「犬飼こむぎ」の3種類がセットに。

スタンプパッドも付いているので、ノートや手持ちのメモなどでスタンプ遊びができます☆

キャンディの形がかわいすぎる「キャンディペン」もセットになっています。

「ステーショナリーショルダーポーチ」があれば、お絵かきもシール遊びもスタンプ遊びも楽しめますね☆

ジュエリーチャームセット

価格:2,178円(税込)

本体サイズ:【チャームシール】W135×H80mm/【デコレーションシール】W65×H80mm/【ハートチャーム】φ約35mm/【カラーゴム】太さ約1mm 長さ1.5m/【ビーズ】φ約8〜14mm/【ジョイントパーツ】φ約10×W約20mm/【丸リング】φ約15mm

材質:【シール】PVC・PS・PET・ウレタン/【ハートチャーム】アクリル/【カラーゴム】ポリエステル・ゴム/【ジョイントパーツ】POM/【丸リング】PC/【ビーズ】PS・ABS・アクリル/【説明書】紙

内容:チャームシール1シート、デコレーションシール1シート、ハートチャーム2個、カラーゴム2本、ビーズ8種類(合計 約300粒)、ジョイントパーツ2セット、丸リング6個、説明書1枚

ストーンつきの豪華なシールとデコレーションシールを使ってかわいいチャームが作れるセットです。

完成したチャームは、ネックレスやブレスレットに出来ます☆

セット内容は、煌びやかな「チャームシール」と

キュートな「デコレーションシール」が1枚ずつ。

さらにカラフルなビーズが約300粒と、

チャームやネックレスなどのパーツ類が入っています。

自分用に作るのはもちろん、お友達へのプレゼントにしても素敵です。

光る!しゃぼんスター

価格:770円(税込)

本体サイズ:約W140×H112×D48mm

しゃぼん液内容量:約50ml

材質:PS・POM・PE

電池:ボタン電池2個内蔵(LR41ボタン電池)

※電池は取り替えはできません

シャボン液を付けてトリガーを引くとシャボン玉が出てくる「しゃぼんスター」!

たっぷりシャボン液が入ったボトルと本体がセットになっています。

トリガーを引くと中が光るので、シャボン玉遊びがより盛り上がります☆

しゃぼんタクト

価格:660円(税込)

本体サイズ:約W41.5×H430×D41.5mm

しゃぼん液内容量:約230ml

材質:PP・PE

まるでタクトのような形のキュートな「しゃぼんタクト」!

ボトルの中に入っているシャボン液をつけて、たくさんのシャボン玉が作れるグッズです☆

おうちでもおでかけ先でも活躍してくれる、キュートな『わんだふるぷりきゅあ!』グッズ!

サンスター文具の『わんだふるぷりきゅあ!』グッズは、Dtimes公式通販「DtimesStore」などにて好評販売中です。

