話題作のキャラクターグッズや便利なステーショナリーを展開するサンスター文具から『怪獣8号』のグッズが登場。

メモ帳やレターセット、クリアファイル、ペンケースなど普段使いできるステーショナリーのほか飾って楽しめるアクリルスタンドなどもラインナップしています!

サンスター文具『怪獣8号』グッズ

発売日:2024年2月中旬

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』など

2024年4月13日より、毎週土曜23時からテレ東系列などで放送中のアニメ『怪獣8号』グッズが、サンスター文具に登場。

主人公「日比野カフカ」や「怪獣8号」、防衛隊第3部隊メンバーの勇姿をデザインしたカッコイイグッズがたくさんラインナップしています☆

メモやノート、付箋などのステーショナリーは普段使いできる便利グッズ。

シールやアクリルスタンドなど、デコったり飾ったりして楽しめるグッズもあり、作品のファンにはたまらないラインナップがそろっています!

メモミニ

価格:242円(税込)

サイズ:W60×H85×D11mm

材質:PET・紙

内容:本文2柄 各50枚 計100枚

ちょっとしたメモやメッセージに便利なメモミニ。

中身は2種類のデザインがセットになっており、台紙部分にも作品のロゴタイトルが入っています!

メモミニ 怪獣8号

主人公「日比野カフカ」が変身した姿「怪獣8号」

迫力ある「怪獣8号」の姿と、防衛隊第3部隊メンバーが並ぶデザインの2種類がセットです。

メモミニ 日比谷カフカ

決意を秘めた力強いポーズの「日比野カフカ」

タテとヨコで使える2種類のメモを使い分けられて便利です☆

メモミニ 市川レノ&四ノ宮キコル

防衛隊第3部隊への入隊を目指す「市川レノ」と「四ノ宮キコル」

それぞれのイメージカラーでメリハリあるデザインがポイントです!

メモミニ 亜白ミナ&保科宗四郎

防衛隊第3部隊で活躍する「亜白ミナ」と「保科宗四郎」

クールで大人っぽい姿が格好いいデザインです。

ステッカー付メモ

価格:550円(税込)

サイズ:約W103×H145×D11mm

材質:PET・紙

内容:ステッカー 1枚/メモ 4柄 各20枚 計80枚

4種類のボリュームたっぷりなメモは、キャラクターの大判ステッカー付き。

メモとして使うのはもちろん、ステッカーを好きな場所に貼ってデコレーションも楽しめるグッズです☆

ステッカー付メモ 怪獣8号

力をみなぎらせる「怪獣8号」のステッカー付メモ。

「怪獣8号」単独と防衛隊第3部隊メンバー、作品ロゴの4種のデザインがセットです!

ステッカー付メモ 日比野カフカ&市川レノ&四ノ宮キコル

イメージカラーのコントラストが鮮やかな「日比野カフカ」「市川レノ」「四ノ宮キコル」のスリーショット。

それぞれの単独カットと全員が並ぶデザインの4種類がセットです。

ステッカー付メモ 亜白ミナ&保科宗四郎

鋭い視線に射貫かれそうな「亜白ミナ」と「保科宗四郎」のツーショット。

メモ本文もシックな色使いでまとまっています!

ステッカー付メモ 防衛隊第3部隊

「日比野カフカ」を中心に、防衛隊第3部隊メンバーを集めたデザインのステッカー付メモ。

メモ本文には「怪獣8号」をあしらったデザインも入っています☆

ミニレターセット

価格:440円(税込)

サイズ:

ミニカード W90×H60×D0.3mm以内

封筒 W104×H73×D1mm

材質:紙

内容:ミニカード 1柄5枚/封筒 1柄5枚

※郵送はできません

メッセージカードとちょうどいいサイズの封筒がセットになった、ミニレターセット。

ちょっとしたお礼やメッセージを添えたいとき、便利に使えるグッズです!

ミニレターセット 怪獣8号

「怪獣8号」の迫力ある姿を切り取ったメッセージカードが目を引くミニレターセット。

メッセージを書き込む面には作品ロゴが入っています。

封筒はグリーンの背景に黒の文字を入れたシンプルなデザインです☆

ミニレターセット 日比野カフカ

「日比野カフカ」のミニレターセットは、力強い姿を切り取ったカードをセット。

背景の赤が「日比野カフカ」の熱い心を表現しているかのようです!

封筒には共に戦う仲間たちが並んでいます。

ミニレターセット 市川レノ

武器を構える姿がカッコイイ「市川レノ」のミニレターセット。

背景のブルーがクールな印象を引き立てています。

封筒はメンバー5人と作品ロゴが入ったデザインです☆

ミニレターセット 保科宗四郎

鋭く見据える視線がカッコイイ「保科宗四郎」のミニレターセット。

メッセージカードは縦型で使えるデザインです。

キャラクターの背景や封筒に使われたパープルが大人ぽい雰囲気を演出しています!

ハードカバーノート

価格:880円(税込)

サイズ:約W134×H188×D10mm

材質:紙

内容:本文 56枚(112ページ)

表紙にキャラクターを大きくデザインしたハードカバーノート。

しっかりしたハードカバーノートは特別感あるステーショナリーです。

ハードカバーノート 怪獣8号

オモテには「怪獣8号」の姿を大きく

ウラには作品タイトルを大胆にデザインしたハードカバーノート。

本文は「怪獣8号」の姿をワンポイントであしらっています☆

ハードカバーノート 日比野カフカ&市川レノ&四ノ宮キコル

オモテに「日比野カフカ」、ウラに「市川レノ」と「四ノ宮キコル」をデザインしたハードカバーノート。

キャラクターごとのイメージカラーが鮮やかで目を引くデザインです。

中のページにも3人の姿があしらわれています!

ハードカバーノート 亜白ミナ&保科宗四郎

オモテに「亜白ミナ」、ウラに「保科宗四郎」をあしらったデザイン。

キャラクターの全身が入った表紙は、見応えあるデザインです☆

本文はシンプルに使えるデザインで、日記やアイデア帖など様々な使い方ができます。

ハードカバーノート 防衛隊第3部隊

メンバー5人を配した表紙がカッコイイ、防衛隊第3部隊デザインのノートも。

ウラはエンブレムがワンポイントであしらわれています。

本文もシンプルにまとまったデザインで、普段使いしやすいノートです!

ブロック付箋

価格:660円(税込)

サイズ:W70×H70×D8.5mm

材質:紙

内容:4柄 各15枚 計60枚

4つの絵柄がセットになったブロック付箋。

いつでも好きな柄を選んで使える、便利な付箋です。

ブロック付箋 A

主人公「日比野カフカ」と「怪獣8号」に、「市川レノ」「四ノ宮キコル」の4柄がセットになったブロック付箋。

サイズ違いの4柄が15枚ずつ入っており、好きなものから使えます!

絵柄ごとにカラーも違って便利。

伝言やちょっとしたメモなどに使えるグッズです。

ブロック付箋 B

ブロック付箋Bは、「怪獣8号」の迫力ある姿を先頭に、エンブレムと「保科宗四郎」「亜白ミナ」の4柄がセット。

サイズやカラーが柄ごとに違うので、用途に合わせて使い分けできます。

好きな柄から使える点も便利なポイント。

使いたいときにサッと取り出して、メモ書きやメッセージに使えます☆

クリアファイル

価格:440円(税込)

サイズ:約W220×H310×D0.4mm

材質:紙

A4サイズの書類を収納できる、普段使いに便利なクリアファイル。

デザインの一部がクリアになっており、中の用紙が見えるのもポイントです!

クリアファイル 怪獣8号

こちらに飛び出してきそうな「怪獣8号」のクリアファイル。

裏面はロゴをあしらったシンプルなデザインです。

表面は一部クリアになっていて、立体感を感じます☆

クリアファイル 日比野カフカ

「日比野カフカ」のクリアファイルは全身を大きくデザイン。

裏面には他のメンバーたちがそろっています。

背景部分がクリアなので、中に入れた書類が確認できて便利です!

クリアファイル 市川レノ&四ノ宮キコル

「市川レノ」と「四ノ宮キコル」のクリアファイル。

裏面には「日比野カフカ」「亜白ミナ」「保科宗四郎」の3人がいるデザインです。

斜めに分割した配置デザインはオシャレで、奥行きが感じられます☆

クリアファイル 亜白ミナ&保科宗四郎

縦に分割した配置で「亜白ミナ」「保科宗四郎」がならぶクリアファイル。

裏面は「日比野カフカ」「市川レノ」「四ノ宮キコル」の3人を配しグレーの枠でシックにまとめています。

武器を構える姿やなびく髪など、動きを感じるイラストが引き立つデザインです!

ピースシール

価格:594円(税込)

サイズ:大 W60×H60mm程度/小 W25×H25mm程度

材質:紙

内容:シール大 3柄 各2枚 計6枚/シール小 6柄 各2枚 計12枚

大・小2サイズをアソートしたピースシール。

手帳やノートなど、好きなところに貼って楽しめます。

ピースシール A

大きいサイズのシールに「日比野カフカ」「怪獣8号」「市川レノ」が入ったピースシールA。

小さいサイズのシールには他の防衛隊第3部隊メンバーやエンブレム、タイトルロゴのデザインが入っています☆

ピースシール B

大きいサイズのシールに「亜白ミナ」「保科宗四郎」「四ノ宮キコル」が入ったピースシールB。

手帳やノートに貼って楽しむほか、スマホケースに入れてデコレーションにも使えるグッズです!

ビッグクリアステッカー

価格:550円(税込)

サイズ:W148×H180×D0.3mm

材質:PVC

内容:5ピース

パソコン・タブレット端末などのデジタル機器やキャリーケースなどに貼って楽しめるビッグクリアステッカー。

持ち物の目印にぴったりな、大判サイズのシールがセットになっています!

ビッグクリアステッカー 怪獣8号&日比野カフカ

「怪獣8号」と「日比野カフカ」のビッグクリアステッカー。

キャラクター全身図とバストアップのほか、ツーショットデザインのステッカーも入っています。

ビッグクリアステッカー 市川レノ&四ノ宮キコル

「市川レノ」と「四ノ宮キコル」のビッグクリアステッカー。

キャラクター単体でも、他のシールと組み合せても楽しいグッズです☆

ビッグクリアステッカー 亜白ミナ&保科宗四郎

「亜白ミナ」と「保科宗四郎」のビッグクリアステッカー。

デジタル機器やキャリーケースのほか、日用グッズに貼っても楽しめます。

ビッグクリアステッカー 防衛隊第3部隊

防衛隊第3部隊メンバーと、作品ロゴやエンブレムをデザインしたステッカー。

「討伐庁」のステッカーもあり、持ち物に貼れば自分も入隊した気分になれそうです!

ペンケース

価格:1,870円(税込)

サイズ:約W200×H90×D45mm

材質:ポリエステル・PVC・PE

ペンケースは、キャラクターを大きくあしらったデザインと、ネームプレートとともにキャラクターたちを散らしたデザインの2種類が登場。

筆記具をたっぷり収納できる大容量で、実用的なグッズです。

ペンケース A

表面には「怪獣8号」の姿を大きく

裏面には防衛隊第3部隊メンバーを並べたデザインのペンケース。

内生地は「怪獣8号」のイメージカラーであるグリーンの生地が使われています☆

ペンやマーカー、定規などがしっかり入るサイズです。

ペンケース B

キャラクターのカットとネームプレートを散りばめたデザインのペンケース。

ヒビの入った背景が、作品の世界観を表現しています!

内生地は赤い生地を使い、「日比野カフカ」をイメージ。

たっぷり入るサイズなので、小物入れとしても活躍してくれます。

マウスパッド

価格:770円(税込)

サイズ:W150×H180×D3mm

材質:ポリエステル・天然ゴム

パソコン作業のお供に使えるマウスパッドは全4種類を展開。

キャラクターをあしらったデザインのほか、防衛隊第3部隊のエンブレムをあしらったシンプルなデザインもあります!

マウスパッド 怪獣8号

「怪獣8号」の姿を大きくデザインしたマウスパッド。

背景にはシルエットと「8」の文字が入っています。

マウスパッド 日比野カフカ&市川レノ&四ノ宮キコル

「日比野カフカ」「市川レノ」「四ノ宮キコル」のスリーショットデザイン。

3人の個性が目を引きます☆

マウスパッド 亜白ミナ&保科宗四郎

縦分割の配置でキャラクターの全身を捉えた「亜白ミナ」と「保科宗四郎」のマウスパッド。

2人のクールな姿を見ていると、仕事にも集中できそうです!

マウスパッド 防衛隊第3部隊

防衛隊第3部隊のマウスパッドは、ダメージ背景にエンブレムをあしらったデザイン。

さりげなく普段使いにも取り入れられる『怪獣8号』グッズです。

フォンタブ

価格:1,650円(税込)

サイズ:約W60×H280×D7mm(ストラップ含む)

材質:PVC・ポリエステル

サンスター文具の『怪獣8号』グッズに、スマホケースにはさんで使えるフォンタブもラインナップ。

キャラクターのイメージカラーと名前が入ったストラップも付いていて便利です!

フォンタブ 怪獣8号

「怪獣8号」のフォンタブ。

グリーンのストラップに、白で名前があしらわれています☆

スマートフォンをお気に入りのキャラクターでデコりつつ、便利に持ち歩けるグッズです。

フォンタブ 日比野カフカ

真っ赤な背景やストラップが目を引く「日比野カフカ」デザイン。

ストラップ部分はシンプルなデザインです。

スマホケースにはさむだけでストラップを取り付けられます!

フォンタブ 市川レノ

「市川レノ」のフォンタブは、爽やかなブルーが基調。

すっきりシンプルなストラップ部分が一層際立ちます☆

手持ちのストラップとつけかえて楽しむこともできるグッズです。

フォンタブ 保科宗四郎

鋭い視線がカッコイイ「保科宗四郎」のフォンタブ。

スマホケースをお気に入りで飾りながら、ストラップを取り付けられます。

スマホの持ち歩きが便利になるキャラクターグッズです!

アクリルスタンド

価格:1,650円(税込)

サイズ:約W100×H150×D3mm

材質:アクリル

好きな場所に飾って楽しめるアクリルスタンド。

飾りたくなるようなカッコイイ姿を、いろいろな場所で楽しめます☆

アクリルスタンド 怪獣8号

「怪獣8号」の迫力ある姿を飾れるアクリルスタンド。

台座部分にはキャラクターの名前が入っています。

アクリルスタンド 日比野カフカ

力強いポーズの「日比野カフカ」を飾れるアクリルスタンド。

ほかのキャラクターや「怪獣8号」と並べて飾っても楽しいグッズです!

アクリルスタンド 市川レノ

銃を構える「市川レノ」のアクリルスタンド。

キャラクターを大きく見せるサイズ感で迫力が感じられます☆

アクリルスタンド 四ノ宮キコル

「四ノ宮キコル」は銃を手にした姿。

遠近感ある構図のイラストで立体的に飾れるアクリルスタンドです。

アクリルスタンド 亜白ミナ

なびく黒髪がカッコイイ「亜白ミナ」

堂々とした立ち姿の彼女を好きな場所に飾れます!

アクリルスタンド 保科宗四郎

刀を両手に持つ「保科宗四郎」のアクリルスタンド。

台座部分のイメージカラーもアクセントになっています☆

缶バッジコレクション

価格:440円(税込)

サイズ:約φ56×D5mm

材質:PET・紙・ブリキ

※クローズドパッケージ

全8種類のコレクタブルな缶バッジ。

どの柄が入っているかは開けてからのお楽しみとなるクローズドパッケージでの販売です。

お気に入りを持ち物に付けたり、コレクションしたりを楽しめます☆

8種類のラインナップには「怪獣8号」と

「日比野カフカ」に

「市川レノ」

「四ノ宮キコル」などメインキャラクターたちが登場。

「亜白ミナ」と

「保科宗四郎」デザインのほか

「日比野カフカ」「市川レノ」「四ノ宮キコル」のスリーショットや

「亜白ミナ」「保科宗四郎」の缶バッジもあります!

アクリルキーホルダーコレクション

価格:715円(税込)

サイズ:(アクリル部分のみ)約W50×H70×D3mm以内

材質:アクリル・スチール

※クローズドパッケージ

アクリルキーホルダーコレクションは、全9種類のラインナップ。

クローズドパッケージなので、どのデザインが出てくるかお楽しみです☆

「怪獣8号」をはじめ

「日比野カフカ」や

「市川レノ」

「四ノ宮キコル」たちのキーホルダー。

「亜白ミナ」と

「保科宗四郎」のほか

キャラクターをペアにしたデザインもあります。

上下で分割した動きのあるレイアウトがカッコイイ。

持ち物に取り付けて楽しめるグッズです!

「怪獣8号」や「日比野カフカ」たちの勇姿をデザインしたステーショナリーやキャラクターグッズがサンスター文具から登場。

サンスター文具の『怪獣8号』グッズは、Dtimes公式通販『Dtimes Store』などで発売中です!

