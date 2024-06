サンスター文具から、たくさんのシャボン玉を出して遊べる「バブルジェットシューター」が登場。

25個の穴から一斉にシャボン玉が吹き出す様子は、クセになる面白さです!

サンスター文具「バブルジェットシューター」

価格:1,087円(税込)

本体サイズ:約W204×H117×D56mm

本体重量:約111g

対象年齢:6歳以上

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』など

※単3電池3個使用(別売り)、しゃぼん液は別売り

25個の穴から一気にしゃぼん玉が吹き出す、サンスター文具の「バブルジェットシューター」

トリガーを引くだけの簡単操作で、たくさんのしゃぼん玉を作れます。

しゃぼん液を入れられるトレイも付いていて、オシャレでかっこいいデザインのおもちゃです☆

ホワイト×バイオレット

ホワイトのボディに差し色のバイオレットがおしゃれな「バブルジェットシューター」

持ち手やトリガー部分などに使われたパープルが大人っぽい雰囲気です。

25個の穴からしゃぼん玉が吹き出す様子は圧巻。

しゃぼん液を入れるトレイもパープルでまとめています☆

グレー×ブラック

グレーとブラックでシックにまとめた「バブルジェットシューター」

モノトーンの色使いで、重厚感ある見た目です。

たくさんのしゃぼん玉を一気に吹き出し、あたりに広がります!

シューティングゲームで的を撃つようにしゃぼん玉がでてくる、楽しいおもちゃです☆

25個の穴から一気にしゃぼん玉が吹き出す、爽快感あるおもちゃ。

サンスター文具の「バブルジェットシューター」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』などで発売です!

