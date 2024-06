サンスター文具からローラーデコレーションペン「Rodeco(ロデコ)」が登場。

細い線が描けるニードルペンとローラースタンプが1つになった、便利でカラフルなペンです!

サンスター文具「Rodeco(ロデコ)」

価格:275円(税込)

サイズ:W15×H153×D11mm

インク:水性染料

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』など

ニードルペンは細い線や文字が書けるので、普段使いのカラーペンにも便利。

ローラースタンプではドット柄が描けるので、文字のアクセントやイラストにも使えます☆

マーカーと組み合せたり、イラストのフレーム代わりにしたりと、使い方はいろいろ。

8色展開で、はっきり描ける色から絶妙なニュアンスカラーまでそろっています!

ライトピンク

ふんわり優しいカラーのライトピンク。

カレンダーや手帳に書き込むのはもちろん、アクセントにも使えます。

ローラースタンプでデコるのにもちょうどいいカラーです☆

ミントブルー

爽やかなミントブルーは、ブルーとグリーンの中間色。

クールになりすぎない、絶妙なカラーで書くことができます。

ローラースタンプのドット柄は可愛らしい印象です!

ラベンダー

大人っぽい雰囲気のラベンダー。

筆記具としてはもちろん、イラストを添えるときにも使えます☆

ローラースタンプを使えば、デコレーションも楽しめるペンです。

ベージュ

ベージュは落ち着いた印象のニュアンスカラー。

明るい印象の文字や線になるので、イラストにもおすすめです!

ローラースタンプと組み合せれば、表現の幅がひろがります。

ライトブルー

ライトブルーは、すっきりした雰囲気のカラー。

メッセージやイラストをオシャレに描けそう☆

水玉模様もぴったりなカラーです。

グリーン

ナチュラルな雰囲気を出しやすいカラーのグリーン。

優しい印象の文字が書けそうです。

ローラースタンプを使ったドット柄もアクセントになります!

ブラック

はっきり書けるカラーのブラック。

普段使いの筆記具にぴったりな定番色です。

ローラースタンプを使うと、シックなドット柄でデコレーションできます☆

レッド

派手すぎない明るさがちょうどいいレッド。

文字を目立たせたり、ちょっと色を変えたいときにぴったりのカラーです!

ローラースタンプを使えば、楽しくデコレーションできます。

普段使いのカラーペンにもデコレーション用にも、1本で2役のカラフルなペン。

サンスター文具の「Rodeco」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』などで発売です☆

