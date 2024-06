佐藤 正晃選出！Rosso「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」

Rossoは2024年6月20日、アマゾン ウェブ サービス ジャパンによる表彰プログラム「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」に同社のエンジニアが選出されたことを発表しました。

Rossoは2024年6月20日、アマゾン ウェブ サービス ジャパンによる表彰プログラム「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」に同社のエンジニアが選出されたことを発表。

Rossoは、今後もAWSの技術力を高め、お客様の目的によって最適なソリューションを提供していきます。

【2024 Japan AWS All Certifications Engineersとは】

AWS Partner Network (APN)に参加している会社に所属し、AWS認定資格を全て保持している者を対象とした表彰プログラムです。

認定資格の数は年々増えており、難易度も高くなっているなかで、インフラ構築運用部から佐藤 正晃が選出されました。

同社からは、2023年度に引き続き2度目の選出となります。

※参照

AWS JAPAN APN ブログ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2024-japan-aws-all-certifications-engineers/

【Rossoのクラウド事業について】

Rossoは2006年の設立より、多くの企業様のインフラ基盤設計、構築、運用保守まで、幅広くサポートしてきました。

近年ではAWSをはじめとしたクラウド領域に注力し、2021年には「サクッとクラウド(R)」をリリースしました。

1. お客様が抱える課題から最適なソリューションを提案します。

要件が固まっていない状態でも、お気軽に相談いただけます。

2. 豊富な実績と高い技術力を認められたRossoだからこそ、安心して全てお任せいただけます。

AWSサービスだけでなく、その他クラウドのスペシャリストも多数在籍しています。

3. クラウド移行による管理コストの削減はもちろん、その効果を最大限に引き出せるようお客様に最適な移行計画を提供します。

【Rosso事業・サービス内容】

・サクッとAI

https://www.rosso-solution.com/ai

・サクッとクラウド

https://www.rosso-solution.com/cloud

・受託開発(AI/機械学習、webアプリケーション、インフラ構築・運用)

・AI/機械学習ソリューション提供(自然言語処理、画像/映像処理、深層学習)

・システムエンジニアリングサービス(SES)

・PoCサポート、web分析レポート提供

