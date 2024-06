理容師、美容師、理美容学生対象！トリコインダストリーズ「第1回商品開発アイデアコンテスト」

トリコインダストリーズは、理容師、美容師、理美容学生から「こんな道具があったらいいな」「こんな道具がほしい」「ここがあと5cm短かったら、もっと使いやすいのに」という、商品開発のアイデアを大募集します。

創業50周年記念事業として2022年に実施した「第1回商品開発アイデアコンテスト」、2023年の第2回に引き続き、第3回として開催するもので、2024年から応募期間を1年間に大幅延長し、通年実施となります。

複数応募が可能ですので、何度でもチャレンジできます。

応募された方の中から、毎月抽選で5名様に選べる景品をプレゼント。

合計60名様に、デンマンD4オリジナルスタイラー、AIVIL CXストレートアイロン、AIVIL カラーミキサーSEが当たります。

応募締切は2025年3月31日まで。

同社開発担当グループが審査を行い、2025年6月に発表しました。

グランプリ賞金の10万円、優秀賞の1万円は、アイデアの購入代金となり、実際に商品化された際は、誰よりも早くプレゼントされます。

商品開発アイデアコンテスト ホームページ

https://www.torico.co.jp/idea/

応募条件・審査基準・審査員

応募特典・結果発表

【過去の受賞アイデアを商品化】

■第1回グランプリ

美容室R/美容師/遠藤 周子(えんどう・ちかこ)さん

アイデアの名前「カラーカップパレット」

〜カラーの置き場所としてコンパクトで動きやすいものを〜

「訪問美容の際、お客様の自宅にはワゴンがない。

ワゴンの代わりに使うカラーカップの置き場所として、昔絵を描いていたときに使っていた画板のようなものがあると便利だと思い、考案した。

」

◎アイビル マルチツールトレイ

2023年5月発売

画版をヒントに生まれたアイビル マルチツールトレイ

訪問美容だけでなく、サロンワークにも使えるマルチなトレイ。

カラーカップだけでなく、パーマ用ロッドやペーパーの一時置きにも使える便利なトレイです。

折り畳み式で場所を取らず、肩掛けベルトと腰ベルトの2か所で固定するので、安定感も抜群です。

遠藤さんは「自分のアイデアが本当に商品化されびっくりしています。

商品(アイビル マルチツールトレイ)は、使い勝手がよさそうで、とても嬉しく思います。

訪問美容の際、カラーカップの置き場所などがなく困っていたので、とても助かる商品になると思います。」と話しています。

〇第2回グランプリ

サロン・ド・れい/美容師/三野輪 茂(みのわ・しげる)さん

アイデアの名前「送風機付きチェア」

「夏場にカットクロス等をかけると蒸れて暑いので、送風機を椅子に付けました。

暑がりのお客様には好評です。

ハンドドライヤーにかわいい柄の送風ダクトを付け、風をクロス内に送り込めるようなイメージです。

」

〇第2回優秀賞

barrette&cream/美容師/工 心之介(たくみ・しんのすけ)さん

アイデアの名前「シザーポーチ」

既存の『アイビル ブラシポーチ』のシザー版。

持ち運びでき、そのまま立てられるシザーポーチです。

2024年7月1日に、工 心之介さんアイデアのこちらの商品を新発売します。

商品名は「アイビル シザーポーチ」

持ち運びができ、そのまま作業台などの省スペースにも立てられるポーチです。

シザーだけでなく、コームやクリップも入れることが可能。

髪の毛などが入りやすくなるため、掃除がしやすいようにボタンを開くと分解できる簡単な構造になっています。

そのため、清潔な状態を維持しながら日々のサロンワークに励んでいただけます。

<受賞者 工 心之介さんコメント>

「素材の質感が良く柔らかいのでシザーを入れても安心感があり、また触っていても気分が上がります。

ポーチの底にたまりがちな髪の毛などをどのように掃除できるように設計するのか、わかりませんでしたが、前面すべてを開けられるようにするのは予想を超えた驚きでした。

大変使い勝手が良さそうです。

シザーケースを持ち運んで、そのまま置いて使えるというアイデアが形になりとても嬉しいです。ありがとうございました。」

