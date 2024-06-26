映画「SAND LAND」のBlu-ray特装限定版がAmazonにて29%オフで販売中！限定特典「マウスパッド」も付属
発売日：5月29日
標準価格：9,900円
セール価格：7,029円
Amazonは、バンダイナムコフィルムワークスから発売中のBlu-ray「映画『SAND LAND』Blu-ray【特装限定版】」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から29%オフの7,029円。
本商品は、2023年8月に劇場上映された映画「SAND LAND」のBlu-ray特装限定版。野沢雅子さんがナレーションを務めた映画「SAND LAND」15秒予告などが収録された特典ディスクや、映像特典、封入特典などが付いているほか、Amazon限定特典「マウスパッド」も付属する。【映画『SAND LAND』 Blu-ray & DVD CM【2024/5/29 発売】】
「映画『SAND LAND』Blu-ray【特装限定版】」
特典
【特典ディスク】
・ジャパンプレミア舞台挨拶（※imaseの歌唱部分は含まれません。）
・サンディエゴコミコントークショー
・冒頭15分大公開！（ナレーションパート）
・映画「SAND LAND」15秒予告 ～野沢雅子ナレーション～
・IMAX・4DX・MX4D告知映像
・Blu-ray & DVD発売告知CM
【映像特典】
・特報/鳥山明原作「SAND LAND」映像化決定
・60秒予告
・60秒予告（2）
・特報／ベルゼブブからのお知らせ
・90秒予告
・30秒予告
・15秒予告（1）
・15秒予告（2）
・満足度No.1予告
【封入特典】
・特製ブックレット（56P）
・キャラクター・メカ設定画やインタビュー等を収録
[インタビュー・対談 収録内容]
横嶋俊久（監督）＆神志那弘志（ディレクションアドバイザー）
森ハヤシ（脚本）
菅野利之（キャラクターデザイン）
山根公利（メカニカルデザイン）＆帆足タケヒコ（メカニカルデザイン）
重川尚之（CGディレクター）＆中島丈（エピソードCGディレクター）
岩浪美和（音響監督）
菅野祐悟（音楽）
imase（主題歌）
・オリジナルステッカー（3枚）
仕様
・描き下ろしイラスト使用三方背ケース
スペック：【本編Disc】112分（本編106分＋映像特典6分）＋【特典Disc】39分
[本編Disc]ドルビーアトモス・ドルビーTrue HD（ステレオ）・ドルビーデジタル（ステレオ）/AVC/BD50G/16：9＜1,080p High Definition＞/バリアフリー日本語字幕（ON・OFF可能）/英語字幕（ON・OFF可能）/バリアフリー日本語音声ガイド（ON・OFF可能）
[特典Disc]リニアPCM（ステレオ・一部モノラル）/AVC/BD25G/16：9＜1,080p High Definition＞・一部16：9＜1,080i High Definition＞
（敬称略）
(C)バード・スタジオ／集英社 (C)SAND LAND製作委員会