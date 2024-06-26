【「映画『SAND LAND』Blu-ray【特装限定版】」Amazon限定版】発売日：5月29日標準価格：9,900円セール価格：7,029円

Amazonは、バンダイナムコフィルムワークスから発売中のBlu-ray「映画『SAND LAND』Blu-ray【特装限定版】」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から29%オフの7,029円。

本商品は、2023年8月に劇場上映された映画「SAND LAND」のBlu-ray特装限定版。野沢雅子さんがナレーションを務めた映画「SAND LAND」15秒予告などが収録された特典ディスクや、映像特典、封入特典などが付いているほか、Amazon限定特典「マウスパッド」も付属する。

「映画『SAND LAND』Blu-ray【特装限定版】」

特典

【映画『SAND LAND』 Blu-ray & DVD CM【2024/5/29 発売】】

【特典ディスク】

・ジャパンプレミア舞台挨拶（※imaseの歌唱部分は含まれません。）

・サンディエゴコミコントークショー

・冒頭15分大公開！（ナレーションパート）

・映画「SAND LAND」15秒予告 ～野沢雅子ナレーション～

・IMAX・4DX・MX4D告知映像

・Blu-ray & DVD発売告知CM

【映像特典】

・特報/鳥山明原作「SAND LAND」映像化決定

・60秒予告

・60秒予告（2）

・特報／ベルゼブブからのお知らせ

・90秒予告

・30秒予告

・15秒予告（1）

・15秒予告（2）

・満足度No.1予告

【封入特典】

・特製ブックレット（56P）

・キャラクター・メカ設定画やインタビュー等を収録

[インタビュー・対談 収録内容]

横嶋俊久（監督）＆神志那弘志（ディレクションアドバイザー）

森ハヤシ（脚本）

菅野利之（キャラクターデザイン）

山根公利（メカニカルデザイン）＆帆足タケヒコ（メカニカルデザイン）

重川尚之（CGディレクター）＆中島丈（エピソードCGディレクター）

岩浪美和（音響監督）

菅野祐悟（音楽）

imase（主題歌）

・オリジナルステッカー（3枚）

仕様

・描き下ろしイラスト使用三方背ケース

スペック：【本編Disc】112分（本編106分＋映像特典6分）＋【特典Disc】39分

[本編Disc]ドルビーアトモス・ドルビーTrue HD（ステレオ）・ドルビーデジタル（ステレオ）/AVC/BD50G/16：9＜1,080p High Definition＞/バリアフリー日本語字幕（ON・OFF可能）/英語字幕（ON・OFF可能）/バリアフリー日本語音声ガイド（ON・OFF可能）

[特典Disc]リニアPCM（ステレオ・一部モノラル）/AVC/BD25G/16：9＜1,080p High Definition＞・一部16：9＜1,080i High Definition＞

（敬称略）

(C)バード・スタジオ／集英社 (C)SAND LAND製作委員会