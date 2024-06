【B-style アズールレーン チャパエフ 白騎兵の休日】標準価格:39,600円セール価格:26,944円

Amazonは、フリーイングから発売中のフィギュア「B-style アズールレーン チャパエフ 白騎兵の休日」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から32%オフの26,944円。

本商品は、シューティングRPG「アズールレーン」に登場する北方連合の軽巡「チャパエフ」を1/4スケールで立体化したフィギュア。コスチュームは人気の着せ替え衣装「白騎兵の休日」を再現している。

薄手の部屋着でベッドの上に横たわるチャパエフをイラストに忠実に立体化。部屋着はシルクのようにうっすらと透ける半透明の彩色仕様となっている。ドーナツやローションの小瓶等イラスト中の小物も再現。ディスプレイ用に毛足の長めのファーシートも同梱されており、優雅な休日を楽しむチャパエフの姿を指揮官(プレーヤー)の部屋でも再現可能となっている。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.