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02. Starchaser
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02. The Morning Call
03. Stay Free
04. Golden Road
05. I AM YOUR BABY
06. Salvation
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09. BLEED
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Drums¡§Shane Gaalaas
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Guitar¡§Duran
Keyboard¡§Sam Pomanti
https://bz-vermillion.com/news/231201.html
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