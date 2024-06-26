¡Ö²ÝÄ¹¤ò½Ð¤»¡ª¡×¼è°úÀè¤Î½÷À¤¬ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¡É¤Ë¤¢Á³¡£¤ä¤ó¤ï¤ê»ØÅ¦¤·¤¿·ë²Ì¡Ä
¸ÜµÒ¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ä¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤³¤½ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¡Ê°½Éô¤Þ¤È¡Ë¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤Ç8Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í³ÊÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¤¬¡¢Ë¡Î§°ãÈ¿¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¶ä¹Ô¤ÎÌÂÏÇµÒ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡½÷À¿·¿Í¤ò·ù¤¦¼è°úÀè¤Î¤¤¤ä¤¬¤é¤»
ÅÔÆâ¤Î»ÙÅ¹¤ËÇÛÂ°¤Ë¤µ¤ì¤¿½÷À¹Ô°÷¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¼è°úÀè¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ÐÍý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ã¼ê¶ä¹Ô°÷¤òº¤¤é¤»¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Î¼è°úÀè¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¼è°úÀè¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·ÐÍý½÷À¤¬¤¤¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤Î¼è°ú¤ÏÁ´¤ÆÈà½÷¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤ÏA¤µ¤ó¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Á¥Í¥Á¤È¾®¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¼è°úÀè¤ÎÃæ¤ÇÂç¸ý¤Î³°°ÙÀè¡Ê³°¹ñ°ÙÂØ¤Î¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÀè¡Ë¤Ï¤½¤³¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼è°ú¤òÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î¿Í¤ËÃ´ÅöÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â¡¢³°°Ù¤Î±Ä¶ÈÌÜÉ¸¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¤½¤Î·ÐÍý¤Ë·èÄê¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÒÄ¹¤È¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁ´¤ÆÈà½÷¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤À¤«¤éA¤µ¤ó¤Ï½Í¡¹¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ÙÅ¹¤Ë·ÐÍý¤«¤é¡Ö²ÝÄ¹¤ò½Ð¤»¡ª¡×¤È¡¢°ìËÜ¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¢¡²ÝÄ¹¤Ë¼Õºá¤µ¤»¤ë
¡Ö¤½¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ÊÖµÑ¤·¤¿³°²ßÍÂ¶â¤ÎÄÌÄ¢¤Ë¡¢»Ä¹â¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÄÌÄ¢¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¡¢Å¹¤ÇµÄ¢¤ò¤·¤ÆÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤¬ÄÌÄ¢¤òÊÖµÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³°²ßÍÂ¶â¤ÎÆþ¶â¸å¡£Æþ¶â¤ÎºÝ¡¢¼Â¤Ï¶ä¹ÔÂ¦¤Ë¤ÏµÄ¢¤ò¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÆÀÚ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ô°÷¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Å¹¤¬º®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈµÄ¢¤Ï¾Ê¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ç»Ä¹â¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
µÄ¢¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£A¤µ¤ó¤ÎÁ°Ç¤¼Ô¤â¡¢ÆÃ¤ËÆþ¶â¸å¤ËµÄ¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ÐÍý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤È²ÝÄ¹¤Ï¸á¸å¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆµÞî±¡¢¼Õºá¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²ÝÄ¹¤¬µÄ¢¤ÏËÜÍèÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢·ÐÍý¤Ï»ö¸Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Øµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¿Í¤È¤·¤Æ¼º³Ê¡Ù¡ØÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¼è°ú¤¬¤¢¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
²ÝÄ¹¤¬¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ò·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¼è°ú¤ÏA¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤º¤Ë¤´¼«¿È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¤é¤·¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉô²°¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃËÀ¹Ô°÷¤ËÃ´ÅöÂØ¤¨¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÍý¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿·¿Í¤«½÷À¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢¡¢µëÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤¢¤ë¡È¸Þ½½Æü¡É¤ËÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ÆÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÁö¤ë
¥«¥¹¥Ï¥é¤ÏË¬ÌäÀè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áë¸ý¤Ç¤â¤ª¤³¤ë¡£¸Þ½½Æü¡Ê¤´¤È¤¦¤Ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËè·î5Æü¡¦10Æü¡¦15Æü¡¦20Æü¡¦25Æü¡¦30Æü¤ÏµëÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÙÅ¹¤¬º®»¨¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¿´Íý¤À¤¬¡¢Áë¸ý¤ÎÎò¤¬Ä¹¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¹Ô°÷¤ÎB¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¸ÜµÒ¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¤Î¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¤Ç¤¹¡£»ÙÅ¹¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£Ìñ²ð¤Ê¤Î¤ÏËÜÉô¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Êó¹ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
É®¼Ô¡Ê°½Éô¤Þ¤È¡Ë¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤Ç8Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í³ÊÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¤¬¡¢Ë¡Î§°ãÈ¿¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¶ä¹Ô¤ÎÌÂÏÇµÒ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÅÔÆâ¤Î»ÙÅ¹¤ËÇÛÂ°¤Ë¤µ¤ì¤¿½÷À¹Ô°÷¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¼è°úÀè¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ÐÍý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ã¼ê¶ä¹Ô°÷¤òº¤¤é¤»¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Î¼è°úÀè¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¼è°úÀè¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·ÐÍý½÷À¤¬¤¤¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤Î¼è°ú¤ÏÁ´¤ÆÈà½÷¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤ÏA¤µ¤ó¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Á¥Í¥Á¤È¾®¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¼è°úÀè¤ÎÃæ¤ÇÂç¸ý¤Î³°°ÙÀè¡Ê³°¹ñ°ÙÂØ¤Î¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÀè¡Ë¤Ï¤½¤³¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼è°ú¤òÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î¿Í¤ËÃ´ÅöÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â¡¢³°°Ù¤Î±Ä¶ÈÌÜÉ¸¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¤½¤Î·ÐÍý¤Ë·èÄê¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÒÄ¹¤È¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁ´¤ÆÈà½÷¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤À¤«¤éA¤µ¤ó¤Ï½Í¡¹¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ÙÅ¹¤Ë·ÐÍý¤«¤é¡Ö²ÝÄ¹¤ò½Ð¤»¡ª¡×¤È¡¢°ìËÜ¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¢¡²ÝÄ¹¤Ë¼Õºá¤µ¤»¤ë
¡Ö¤½¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ÊÖµÑ¤·¤¿³°²ßÍÂ¶â¤ÎÄÌÄ¢¤Ë¡¢»Ä¹â¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÄÌÄ¢¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¡¢Å¹¤ÇµÄ¢¤ò¤·¤ÆÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤¬ÄÌÄ¢¤òÊÖµÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³°²ßÍÂ¶â¤ÎÆþ¶â¸å¡£Æþ¶â¤ÎºÝ¡¢¼Â¤Ï¶ä¹ÔÂ¦¤Ë¤ÏµÄ¢¤ò¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÆÀÚ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ô°÷¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Å¹¤¬º®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈµÄ¢¤Ï¾Ê¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ç»Ä¹â¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
µÄ¢¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£A¤µ¤ó¤ÎÁ°Ç¤¼Ô¤â¡¢ÆÃ¤ËÆþ¶â¸å¤ËµÄ¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ÐÍý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤È²ÝÄ¹¤Ï¸á¸å¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆµÞî±¡¢¼Õºá¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²ÝÄ¹¤¬µÄ¢¤ÏËÜÍèÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢·ÐÍý¤Ï»ö¸Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Øµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¿Í¤È¤·¤Æ¼º³Ê¡Ù¡ØÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¼è°ú¤¬¤¢¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
²ÝÄ¹¤¬¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ò·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¼è°ú¤ÏA¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤º¤Ë¤´¼«¿È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¤é¤·¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉô²°¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃËÀ¹Ô°÷¤ËÃ´ÅöÂØ¤¨¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÍý¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿·¿Í¤«½÷À¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢¡¢µëÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤¢¤ë¡È¸Þ½½Æü¡É¤ËÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ÆÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÁö¤ë
¥«¥¹¥Ï¥é¤ÏË¬ÌäÀè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áë¸ý¤Ç¤â¤ª¤³¤ë¡£¸Þ½½Æü¡Ê¤´¤È¤¦¤Ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËè·î5Æü¡¦10Æü¡¦15Æü¡¦20Æü¡¦25Æü¡¦30Æü¤ÏµëÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÙÅ¹¤¬º®»¨¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¿´Íý¤À¤¬¡¢Áë¸ý¤ÎÎò¤¬Ä¹¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¹Ô°÷¤ÎB¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¸ÜµÒ¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¤Î¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¤Ç¤¹¡£»ÙÅ¹¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£Ìñ²ð¤Ê¤Î¤ÏËÜÉô¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Êó¹ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×