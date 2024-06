『イエローストーン』最終章はやはりケヴィン・コスナー不在に。ジョン・ダットンの運命を大予想！？

大ヒット西部劇ドラマ『イエローストーン』の最終章となるシーズン5後半に、主演のケヴィン・コスナーはやはり出演しないことが判明した。これを受けて、彼がシーズン1から演じてきた主人公ジョン・ダットン不在の理由をどのように説明するのか、予想できるいくつかのシナリオを米TV Lineが紹介している。

本国で2018年の放送開始からすぐさま人気を博し、豪華キャストが参加したスピンオフドラマも2本製作されるなど、そのユニバースをどんどん拡大してきた『イエローストーン』。しかし、本家はシーズン5をもって終了することが決定。2023年に起きたストライキの影響を受けてシーズン5前半で1年以上中断していたが、先月ようやく同シーズン後半の撮影が再開に。今年11月の解禁を予定している。

そうした中で注目されていたのは主演のケヴィンが戻ってくるかどうか。撮影スケジュールをめぐって製作陣と意見の相違が起きていると報じられた彼は、のちに復帰に意欲的な姿勢を見せていたが、残念ながら実現とはならなかった。

ケヴィンは今月20日(木)にSNSに投稿した動画で、「(自身が主演・監督を務めた映画である)『Horizon(原題)』のために取り組んできたこの長き1年半を経て、私もみなさんも大好きな作品『イエローストーン』について考えて今分かりました。『イエローストーン』をシーズン5後編やその先まで続けることはできない、と」とコメント。

「『イエローストーン』は私を大きく変えました。作品を愛していたし、みなさんが愛していたことも知っています。ただ、私が戻らないことを皆さんには知らせておきたかったのです。これまで築き上げてきた人間関係を大切に思っています」とファンへ向けてメッセージを送った。

An update for you guys. I’ll see you at the movies. pic.twitter.com/DpuC5cOP6F

- Kevin Costner & MW (@modernwest) June 21, 2024