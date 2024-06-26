・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８０．８３ドル（－０．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３３０．８ドル（－１３．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８８３．７セント（－６５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４１．７５セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２５．５０セント（－８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６３．２５セント（－１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９２．０６（－２．７２）

出所：MINKABU PRESS