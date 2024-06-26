２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．８３ドル（－０．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３０．８ドル（－１３．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８８３．７セント（－６５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．７５セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２５．５０セント（－８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６３．２５セント（－１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．０６（－２．７２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．８３ドル（－０．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３０．８ドル（－１３．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８８３．７セント（－６５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．７５セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２５．５０セント（－８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６３．２５セント（－１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．０６（－２．７２）
出所：MINKABU PRESS