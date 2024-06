月夜野きのこ園は、自然や生き物に触れたい親子のための体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合!』を、2024年7月13日(土)と2024年7月14日(日)の2日間、群馬県利根郡みなかみ町「ノルン水上スキー場」にて開催します。

月夜野きのこ園『世界のクワガタ・カブト大集合!』

主催 : 世界のクワガタ・カブト大集合!実行委員会

(月夜野きのこ園)

日時 : 2024年7月13日(土) 9:30〜16:00

2024年7月14日(日) 9:30〜16:00

場所 : 〒379-1614 群馬県利根郡利根郡みなかみ町寺間479-139

(ノルン水上スキー場)

アクセス: 【車で来場の場合】関越自動車道「水上IC」から車で約10分

参加費 : 大人・中学生以上500円・小学生300円・未就学児無料

※全て税込価格です

詳細 :

https://tsukimushi.com/summer-vacation-event-in-gunma-2-9999.html

月夜野きのこ園は、自然や生き物に触れたい親子のための体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合!』を、2024年7月13日(土)と2024年7月14日(日)の2日間、群馬県利根郡みなかみ町「ノルン水上スキー場」にて開催します。

会場は2017年6月14日にユネスコエコパークに認定されたみなかみ町にあるノルン水上スキー場

2019年は2日間で3,000人、2023年は1日の開催で2,000人の来場者が訪れました。

●展示即売会

初めての飼育も安心“クワカブソムリエ”が虫の選び方、飼い方を案内。

●ふれあいコーナー

ヘラクレスオオカブトの“成虫”や“巨大な幼虫”を見て触り、巨大ヘラクレスのオブジェと一緒に記念撮影。

●昆虫教室

・7月13日(土) 午前と午後の2部構成

1日目はクワカブ飼育の名人飼育担当Shihoと月虫ちっぴーによる「昆虫採集&飼育教室」

・7月14日(日) 午前と午後の2部構成

2日目はミヤマ仮面&クワガタ忍者による「昆虫教室」

●【目玉企画】Shiho採集個体、ミヤマクワガタ雌雄同体個体47mmの標本展

ゆっくりご滞在していただけるよう、飲食店による美味しいお食事やデザートの提供もあります。

■主催企業概要

月夜野きのこ園は、群馬県みなかみ町にある農業法人。

主にきのこの生産・販売を行っています。

2000年より、インターネット通販できのこの生産技術を応用したクワガタ・カブトムシの飼育用品の生産販売を開始、生産直売でコストパフォーマンスが評価されています。

2005年には愛知万博「愛・地球博」で同年オープンした群馬県立ぐんま昆虫の森のPRに県がカブトムシの幼虫を配布、その際に月夜野きのこ園のきのこMatが幼虫のエサとして利用されました。

飼育用品は延べ18万人以上のクワガタ・カブトムシファンが利用。

現在は国内のみならず海外にも飼育用品を輸出・販売しています。

(香港シェア1位)

2015年6月より「オオクワガタ産卵体験セット」がみなかみ町のふるさと納税の礼品として採用され、好評を得ています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自然や生き物に触れられる!月夜野きのこ園『世界のクワガタ・カブト大集合!』 appeared first on Dtimes.