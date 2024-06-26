8:35　ケント豪中銀総裁補佐、講演
17:00　センテノ・ポルトガル中銀総裁、討論会参加
19:00　パネッタ伊中銀総裁、金融政策会議「低インフレ環境と高インフレ環境における金融政策」出席
19:40　レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議「低インフレ環境と高インフレ環境における金融政策」出席
20:45　カザークス・ラトビア中銀総裁、金融政策会議「低インフレ環境と高インフレ環境における金融政策」出席
23:30　米週間原油在庫統計
27日2:00　米5年債入札（700億ドル）

週内に財務省幹部人事が発表される見通し（※神田財務官の続投か退任かが決定）

エヌビディア株主総会
FRB年次銀行ストレステスト結果
中国モバイル・ワールド・コングレス「MWC上海」（28日まで）

米主要企業決算
マイクロンテクノロジー

※予定は変更することがあります