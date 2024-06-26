　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の3万9320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39679.88円　　ボリンジャーバンド3σ
39360.99円　　ボリンジャーバンド2σ
39320.00円　　26日夜間取引終値
39042.09円　　ボリンジャーバンド1σ
38884.00円　　5日移動平均
38859.73円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38723.20円　　25日移動平均
38625.00円　　一目均衡表・転換線
38487.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38480.00円　　一目均衡表・基準線
38404.31円　　ボリンジャーバンド-1σ
38085.41円　　ボリンジャーバンド2σ
37766.52円　　ボリンジャーバンド3σ
35854.30円　　200日移動平均
245.67円　　25日日経平均株価現物終値


株探ニュース