日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の3万9320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39679.88円 ボリンジャーバンド3σ
39360.99円 ボリンジャーバンド2σ
39320.00円 26日夜間取引終値
39042.09円 ボリンジャーバンド1σ
38884.00円 5日移動平均
38859.73円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38723.20円 25日移動平均
38625.00円 一目均衡表・転換線
38487.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38480.00円 一目均衡表・基準線
38404.31円 ボリンジャーバンド-1σ
38085.41円 ボリンジャーバンド2σ
37766.52円 ボリンジャーバンド3σ
35854.30円 200日移動平均
245.67円 25日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39679.88円 ボリンジャーバンド3σ
39360.99円 ボリンジャーバンド2σ
39320.00円 26日夜間取引終値
39042.09円 ボリンジャーバンド1σ
38884.00円 5日移動平均
38859.73円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38723.20円 25日移動平均
38625.00円 一目均衡表・転換線
38487.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38480.00円 一目均衡表・基準線
38404.31円 ボリンジャーバンド-1σ
38085.41円 ボリンジャーバンド2σ
37766.52円 ボリンジャーバンド3σ
35854.30円 200日移動平均
245.67円 25日日経平均株価現物終値
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