夏のリゾートにピッタリの帆船温水プール！ホテル三楽荘「Luana」

営業期間:2024年7月1日〜9月30日

営業時間:9:30〜18:00

イルミネーション点灯時間 日没〜22:00

ホテル三楽荘は、夏のリゾートにピッタリの帆船温水プール「Luana(ルアナ)」の営業を2024年7月1日にスタート!

名前の由来は、三楽荘の「楽」にちなみ、ハワイ語で「みんなで一緒に楽しむ」という意味の「Luana」と名付けました。

このプールは温水を使用し、小さなお子様も安心して利用できます。

営業時間中、ご宿泊のお客様はいつでも利用できます。

■「Luana(ルアナ)」の特徴

*小さなお子様も安心の温水プール

プールの深さは約60cmなので小さなお子様連れでも安心です。

*舵輪のオブジェ

船首には舵輪のオブジェがあり、白良浜海水浴場をバックに記念撮影をどうぞ。

*床面にはサークル模様が…

船体横にはケンケンパのサークルの模様があり、親子で楽しめます。

*夜はイルミネーションでライトアップ

夜はライトアップされた帆船の幻想的な光景を見ることができます。

2024年の白良浜海水浴場は5月3日に海開きが行われ、本州で最も早く海水浴が楽しめます。

あなたの思いを打ち上げ花火に託す「メッセージ花火」や日曜日ごとに開催される「SHIRAHAMA花火ラリー」、8月10日には約2,500発の花火が打ち上げられる「2024南紀白浜花火フェスタ」など、白良浜海水浴場では2024年も楽しいイベントがたくさん予定されています。

白良浜海水浴場まで徒歩1分のホテル三楽荘で、たくさんの夏の思い出をつくれます。

【注意事項】

※同館のプール施設には、プール監視員は常駐しておりません。

プール内での事故や盗難についての責任は負いかねますので、利用中の事故防止、貴重品等の管理は自己管理で十分ご注意ください。

※水着の貸し出しはございませんのでご持参ください。

(過度な露出の水着はご遠慮ください)

※タトゥー・刺青のある方は、ラッシュガードなどで隠してください。

※悪天候時は、安全確保の為にプールを閉鎖する場合があります。

※中学生以下のお子様は必ず保護者同伴のもと利用ください。

※オムツの取れていないお子様は、水遊び用オムツを着用し、さらにその上から水着の着用をお願いします。

※利用に際しての安全は、自身の責任または保護者様の監督責任となりますことを十分にご理解ください。

■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

TEL:0739-43-1111

