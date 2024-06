2004年の放送開始からきょう6月26日に20周年を迎えたフジテレビ系列のバラエティ番組『run for money逃走中』(以下、『逃走中』)。このアニバーサリーを祝うため、初回放送からアニメ化やゲーム化、ドラマ映画化、さらには海外進出まで、驚異的な広がりを見せている『逃走中』の歴史を振り返る映像が解禁となった。ハンターから逃げた時間に応じて逃走者は賞金がもらえる、ただしつかまれば賞金ゼロ!終了まで逃げ切って大金を狙うか、途中でリタイアして手堅く稼ぐか、まさに一か八かの一攫千金ゲーム。

第1回の地上波放送は2004年10月1日。渋谷の街を舞台にウエンツ瑛士やKABA.ちゃん、ニコラス・ペタス(K-1)など9人の逃走者がハンターから逃げ回り、保坂尚輝が初代逃走成功者になった。しかし、これ以前に制作された、ゼロ号というべき幻のゴジラが存在していた。そのゼロ号=パイロット版が、BSフジで2004年6月26日に放送され、それが真の『逃走中』のはじまりの日となった。■全国各地にハンター現る!そんな20周年の節目の年に、ハンターが全国に放出されることに。北は北海道、南は沖縄まで、FNS系列各局への番組出演から、各地名所、ショッピングモールなど、さまざまな場所でハンターと遭遇する可能性が!SNSで展開中の「撮影中 フォトキャンペーン」とも連動。ハンター出没情報を要チェック。■映画『逃走中 THE MOVIE』入場者プレゼント20周年の節目に、初めてドラマ映画化した『逃走中 THE MOVIE』が、7月19日より劇場公開される。その入場者プレゼントも発表された。メインキャストである川西拓実、中島颯太、木全翔也、金城碧海、瀬口黎弥、佐藤大樹らが演じるキャラクターのスペシャルカードで、シークレットビジュアルも含む全7種の限定ビジュアルのカードを各上映で1人1回の鑑賞につき1枚ランダム配布する(数量限定、無くなり次第終了)。大画面でしか味わえないド迫力の逃走アクション、疾走感、ハンターとの駆け引きなど…、ハラハラドキドキ、そして時には熱く、時には泣ける新感覚のアトラクションムービー『逃走中 THE MOVIE』は劇場で体感しよう。