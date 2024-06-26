『テレ東ミュージックフェス 2024 夏』タイムテーブル公開
テレビ東京開局60周年特別企画として、きょう26日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』（後5：30〜9：54 ※一部事前収録あり）のタイムテーブルが公開された。
【写真】出演アーティスト第一弾が解禁
番組はテレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送で放送。TVerではリアルタイム配信と見逃し配信を、ネットもテレ東では見逃し配信が行われる。見逃し配信は放送翌日の午後3時以降に開始予定。7月26日まで視聴できる。
■テレビ東京開局60周年特別企画『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』タイムテーブル
▼17時台
THE RAMPAGE／DXTEEN／AKB48／SHIN／IS:SUE／櫻坂46／岸谷香／OCTPATH
▼18時台
THE RAMPAGE／WHITE SCORPION／LIL LEAGUE／=LOVE／DA PUMP／＆TEAMS／モーニング娘。’24／ヤングスキニー／超特急／INI／FANTASTICS／imase／超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）／北山宏光／西川貴教／乃木坂46／Da-iCE
▼19時台
大黒摩季／岸谷香／倉木麻衣／FRUITS ZIPPER／JO1
▼20時台
近藤真彦／ISSA／大黒摩季／超特急／西川貴教／FANTASTICS／ME:I／渡辺満里奈／乃紫／ちゃんみな／HY
▼21時台
FIELD OF VIEW 浅岡雄也／BAAD／ME:I／日向坂46／緑黄色社会／LIL LEAGUE／ONE N’ ONLY／Ken Yokoyama／奥田民生
■その他出演者
【MC】南海キャンディーズ／あの
【ゲスト】出川哲朗／粗品（霜降り明星）
【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）／古旗笑佳（テレビ東京新人アナウンサー）／松澤亜海（テレビ東京新人アナウンサー）
【写真】出演アーティスト第一弾が解禁
番組はテレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送で放送。TVerではリアルタイム配信と見逃し配信を、ネットもテレ東では見逃し配信が行われる。見逃し配信は放送翌日の午後3時以降に開始予定。7月26日まで視聴できる。
▼17時台
THE RAMPAGE／DXTEEN／AKB48／SHIN／IS:SUE／櫻坂46／岸谷香／OCTPATH
▼18時台
THE RAMPAGE／WHITE SCORPION／LIL LEAGUE／=LOVE／DA PUMP／＆TEAMS／モーニング娘。’24／ヤングスキニー／超特急／INI／FANTASTICS／imase／超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）／北山宏光／西川貴教／乃木坂46／Da-iCE
▼19時台
大黒摩季／岸谷香／倉木麻衣／FRUITS ZIPPER／JO1
▼20時台
近藤真彦／ISSA／大黒摩季／超特急／西川貴教／FANTASTICS／ME:I／渡辺満里奈／乃紫／ちゃんみな／HY
▼21時台
FIELD OF VIEW 浅岡雄也／BAAD／ME:I／日向坂46／緑黄色社会／LIL LEAGUE／ONE N’ ONLY／Ken Yokoyama／奥田民生
■その他出演者
【MC】南海キャンディーズ／あの
【ゲスト】出川哲朗／粗品（霜降り明星）
【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）／古旗笑佳（テレビ東京新人アナウンサー）／松澤亜海（テレビ東京新人アナウンサー）