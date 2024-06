Interfmのラジオ番組『MUSIClock with THE FIRST TIMES』でメインDJを務める山崎あみが、初の写真集『Cantabile(カンタービレ) 』(ワニブックス)を6月26日に発売する。ラジオを主軸に活動する山崎にとって「まさかの方向からのオファー」だったという写真集。身長170センチの抜群のスタイルを生かし、様々なフェチに対応すべく自ら取材も行い臨んだという同書の撮影エピソードや、見どころを山崎に聞いた。

【写真】山崎あみの撮りおろしカット【10点】山崎 まさかの方向からのオファーだったので、驚きました。「これは体作りを頑張らなきゃ!」と思って、半年前くらいからトレーニングしたり、ラーメンを抜いたりして仕込んでいましたね。その時期は食生活をかなり意識して、草をいっぱい食べました(笑)。山崎 “いいこと”をずっとしている感じがあるんですよね。罪悪感がないから、ちょっと自分のことを好きになりました(笑)。メンタル的にも良かった気がします。山崎 全部意識していました。お腹もお尻も、足も。足先も。山崎 浸けておくと皮が剥けるというものがあるので、それで足の皮をなるべく綺麗にしました。足の指先のページは3ページぐらいあるんですよ。たぶん写真集としては異例だと思います(笑)。足フェチの方に事前に取材をさせていただいて、どういうのが好きかを聞いたんです。それを踏まえて、私から提案しました。山崎 男の人って年齢を重ねると、だんだん見るところが足先まで落ちてくるらしいんですよ。最初は顔で、胸、お尻、と来て、最終的にはつま先まで行く、みたいな。だから幅広いフェチの方に対応できるように、足先まで気を配りました。山崎 緊張というより「どういうものを見たら喜んでいただけるか」、「どういう角度がいいか」とか「この服にはこういう表情を合わせた方がいい」ということを必死に考えていたので、緊張とか恥じらいを考える余裕はありませんでしたね。山崎 そうですね。色々見たので、Instagramのおすすめ欄にグラビアの女の子ばかり出てくるようになりました(笑)。山崎 需要があれば……(笑)。もともとは足に反応してくださる方がいたので、「そこに需要があるんだ」と思って、足はインスタに載せることがあったんですけど、今回のようなお声掛けは意外でした。私の中では、自分のような体型はグラビアでは求められないんじゃないかなと思っていたので。山崎 もちろんカメラマンさん、スタイリストさん、メイクさんのお力があってのことですけど、「意外と大丈夫なんだ」と思いました(笑)。自分のお尻も初めて見ましたが、意外と大丈夫でした(笑)。もし2ndを出すことができるのなら、今度は海外に行きたいですね。ゴルフとかサウナとかキャンプとか、いろんなシチュエーションで撮影してみたいなと思います。山崎 今回の写真集は、「どうすれば見ていただく方に喜んでいただけるのか」をずっと念頭に置いて、パーツの一つ一つまで頑張ったので、ぜひ見ていただきたいです。それから、「喋っている声を聞いてから見た目を見ると理解できない」と言われるほど、ラジオの私と写真集の私は違うようなんですが(笑)、そのギャップも楽しんでもらえたらうれしいです。(取材・文/山田健史)▼information写真集の発売記念お渡し会が2024年6月29日(土)13:00〜 HMV&BOOKS SHIBUYAにて開催される。