ÆüËÜ¿ÍÀÚ¤ê¤Ä¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ªÃæ¹ñ¤Çà¥Ó¥¸¥Í¥¹°¦¹ñá¤¬Ì¢±ä¡¡¥È¥¤¥ì¤Ë¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¡×¤Î´ÇÈÄ¤â
¡¡Ãæ¹ñ¹¾ÁÉ¾ÊÁÉ½£¤Ç£²£´Æü¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÊì»Ò¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ìÉé½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡¤Ï£²£µÆü¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¡Ê£µ£²¡Ë¤ò·º»ö¹´Î±¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤ÏÆ±Æü¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö·Ù»¡¤Ï¶öÈ¯Åª¤Ê»ö·ï¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºß¾å³¤ÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤È¤ÎÌÀ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïà¥Ó¥¸¥Í¥¹°¦¹ñá¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£·î£±Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡ÖÅ´Æ¬¡×¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ÎÆþ¤ê¸ý¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÀÐÃì¤Ë¤è¤¸¤Î¤Ü¤ê¡¢Ç¢¤ò¤«¤±¡¢ÀÖ¤¤¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥È¥¤¥ì¡×¤ÈÍî½ñ¤¤¹¤ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Ï´ïÊªÂ»²õ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃË¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤¬³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¹Åì¾ÊÅì´Ð»Ô¤Î¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¥È¥¤¥ì¤Ë¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ÌÖ°×¤Ï£²£´Æü¡¢º£·î£²£±Æü¤Ë¸ø±à¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÅö¶É¤ËÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Åö¶É¼Ô¤Ï¸ø±à¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ë´ÇÈÄ¤ÎÅ±µî¤òÌ¿¤¸¡¢¸½ºß¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿Æü¹ÔÆ°¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Ãæ¹ñ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼þÍèÍ§»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏºÆµ¯¤ò¤«¤±¤¿à¥Ó¥¸¥Í¥¹°¦¹ñá¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¥Ú¥ó¥¤òÅÉ¤Ã¤¿ÃË¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÏàÀµµÁ·ÏÇÛ¿®¼Ôá¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ÎÄãÌÂ¤«¤éàÌÂÏÇ·ÏÇÛ¿®¼Ôá¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïà°¦¹ñ·ÏÇÛ¿®¼Ôá¤È¤·¤ÆÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¸ø±à¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÒÂ¤¬±ó¤Î¤¡¢ÏÃÂêºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¸ø±à¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¡£¹Ô¤²á¤®¤¿°¦¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤¤¤º¤ì¼«¤é¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£