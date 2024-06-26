Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、今年度配信楽曲で初の4億回再生突破【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、6月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」（7月1日付）で2024年2月5日付以来、22週連続1位を獲得。週間再生数1121万2262回を記録し、22週連続で週間再生数1000万回超えを記録。歴代単独2位の「週間再生数1000万回超え連続週数」記録を自己更新【※1】している。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
さらに累積再生数は4億842万4404回となり、自身初の累積再生数4億回を突破。2024年1月22日付の同ランキング初登場から登場24週での4億回再生突破となった。登場24週での達成はYOASOBI「アイドル」の19週に次ぐ歴代2位の速さ【※2】となり、今年度に配信開始した楽曲が累積再生数4億回を突破するのは今年度初【※3】となった。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録（ ）内は達成付日／1位；YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」22週連続（2024年2月5日付〜2024年7月1日付）、3：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
【※2】「4億回再生突破週数」記録（）内は達成付日／1位：19週 YOASOBI「アイドル」（2023年8月28日付）、2位：24週 Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（2024年7月1日付）、3位：32週 Official髭男dism「Subtitle」2023年5月29日付）
【※3】今年度は、「2023年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月1日付：集計期間：2024年6月17日〜23日＞
さらに累積再生数は4億842万4404回となり、自身初の累積再生数4億回を突破。2024年1月22日付の同ランキング初登場から登場24週での4億回再生突破となった。登場24週での達成はYOASOBI「アイドル」の19週に次ぐ歴代2位の速さ【※2】となり、今年度に配信開始した楽曲が累積再生数4億回を突破するのは今年度初【※3】となった。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録（ ）内は達成付日／1位；YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」22週連続（2024年2月5日付〜2024年7月1日付）、3：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
【※2】「4億回再生突破週数」記録（）内は達成付日／1位：19週 YOASOBI「アイドル」（2023年8月28日付）、2位：24週 Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（2024年7月1日付）、3位：32週 Official髭男dism「Subtitle」2023年5月29日付）
【※3】今年度は、「2023年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月1日付：集計期間：2024年6月17日〜23日＞