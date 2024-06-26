　EURO2024は25日、グループリーグ第3節を行い、ここまで1勝1分のフランス代表はグループ首位通過をかけてポーランド代表と対戦する。日本時間26日午前1時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、初戦のオーストリア戦(○1-0)で鼻骨を骨折し、第2戦オランダ戦(△0-0)を欠場していたFWキリアン・ムバッペが早くも先発復帰した。

　一方、ポーランドも負傷明けのため2試合は途中出場だったFWロベルト・レバンドフスキが今大会初先発。すでにグループリーグ突破の可能性は消滅しているが、注目のエース対決が見られそうだ。

<出場メンバー>

[フランス]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 4 ダヨ・ウパメカノ

DF 5 ジュール・クンデ

DF 17 ウィリアン・サリバ

DF 22 テオ・エルナンデス

MF 8 オーレリアン・チュアメニ

MF 13 エンゴロ・カンテ

MF 14 アドリアン・ラビオ

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 11 ウスマン・デンベレ

FW 25 ブラッドリー・バルコラ

控え

GK 1 ブリス・サンバ

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 バンジャマン・パバール

DF 3 フェルラン・メンディ

DF 21 ジョナタン・クラウス

DF 24 イブラヒマ・コナテ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 19 ユスフ・フォファナ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 9 オリビエ・ジルー

FW 12 ランダル・コロ・ムアニ

FW 15 マルクス・テュラム

FW 20 キングスレイ・コマン

監督

ディディエ・デシャン

[ポーランド]

先発

GK 12 ウカシュ・スコルプスキ

DF 3 パベル・ダビドビチ

DF 5 ヤン・ベドナレク

DF 14 ヤクブ・キビオル

MF 8 ヤクブ・モデル

MF 10 ピオトル・ジエリンスキ

MF 19 プジェミスワフ・フランコフスキ

MF 20 セバスティアン・シマンスキ

MF 21 ニコラ・ザレフスキ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 26 カツペル・ウルバンスキ

控え

GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 22 マルシン・ブウカ

DF 2 バルトシュ・サラモン

DF 4 セバスティアン・バルキエビチ

DF 15 ティモテウシュ・プハチ

DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ

MF 6 ヤクブ・ピオトロウスキ

MF 11 カミル・グロシツキ

MF 13 タラス・ロマンチュク

MF 17 ダミアン シマンスキ

MF 24 バルトシュ・スリス

FW 7 カロル・シュビデルスキ

FW 16 アダム・ブクサ

FW 23 クシシュトフ・ピョンテク

FW 25 ミハウ ・スコラシュ

監督

ミハウ・プロビエシュ