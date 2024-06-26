[6.25 EURO2024グループリーグ第3節](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※25:00開始

<出場メンバー>

[フランス]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 4 ダヨ・ウパメカノ

DF 5 ジュール・クンデ

DF 17 ウィリアン・サリバ

DF 22 テオ・エルナンデス

MF 8 オーレリアン・チュアメニ

MF 13 エンゴロ・カンテ

MF 14 アドリアン・ラビオ

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 11 ウスマン・デンベレ

FW 25 ブラッドリー・バルコラ

控え

GK 1 ブリス・サンバ

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 バンジャマン・パバール

DF 3 フェルラン・メンディ

DF 21 ジョナタン・クラウス

DF 24 イブラヒマ・コナテ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 19 ユスフ・フォファナ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 9 オリビエ・ジルー

FW 12 ランダル・コロ・ムアニ

FW 15 マルクス・テュラム

FW 20 キングスレイ・コマン

監督

ディディエ・デシャン

[ポーランド]

先発

GK 12 ウカシュ・スコルプスキ

DF 3 パベル・ダビドビチ

DF 5 ヤン・ベドナレク

DF 14 ヤクブ・キビオル

DF 19 プジェミスワフ フランコフスキ

DF 21 ニコラ・ザレフスキ

MF 8 ヤクブ・モデル

MF 10 ピオトル・ジエリンスキ

MF 20 セバスティアン シマンスキ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 26 カツペル・ウルバンスキ

控え

GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 22 マルシン ブウカ

DF 2 バルトシュ サラモン

DF 4 セバスティアン・バルキエビチ

DF 15 ティモテウシュ・プハチ

DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ

MF 6 J. Piotrowski

MF 11 カミル・グロシツキ

MF 13 T. Romanczuk

MF 17 ダミアン シマンスキ

MF 24 B. Slisz

FW 7 カロル・シュビデルスキ

FW 16 アダム ブクサ

FW 23 クシシュトフ・ピョンテク

FW 25 ミハウ スコラシュ

監督

Michał Rafał Probierz

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります