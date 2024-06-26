フランスvsポーランド スタメン発表
[6.25 EURO2024グループリーグ第3節](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※25:00開始
<出場メンバー>
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 22 テオ・エルナンデス
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 11 ウスマン・デンベレ
FW 25 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 バンジャマン・パバール
DF 3 フェルラン・メンディ
DF 21 ジョナタン・クラウス
DF 24 イブラヒマ・コナテ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 19 ユスフ・フォファナ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 12 ランダル・コロ・ムアニ
FW 15 マルクス・テュラム
FW 20 キングスレイ・コマン
監督
ディディエ・デシャン
[ポーランド]
先発
GK 12 ウカシュ・スコルプスキ
DF 3 パベル・ダビドビチ
DF 5 ヤン・ベドナレク
DF 14 ヤクブ・キビオル
DF 19 プジェミスワフ フランコフスキ
DF 21 ニコラ・ザレフスキ
MF 8 ヤクブ・モデル
MF 10 ピオトル・ジエリンスキ
MF 20 セバスティアン シマンスキ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 26 カツペル・ウルバンスキ
控え
GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 22 マルシン ブウカ
DF 2 バルトシュ サラモン
DF 4 セバスティアン・バルキエビチ
DF 15 ティモテウシュ・プハチ
DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ
MF 6 J. Piotrowski
MF 11 カミル・グロシツキ
MF 13 T. Romanczuk
MF 17 ダミアン シマンスキ
MF 24 B. Slisz
FW 7 カロル・シュビデルスキ
FW 16 アダム ブクサ
FW 23 クシシュトフ・ピョンテク
FW 25 ミハウ スコラシュ
監督
Michał Rafał Probierz
※25:00開始
<出場メンバー>
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 22 テオ・エルナンデス
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 11 ウスマン・デンベレ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 バンジャマン・パバール
DF 3 フェルラン・メンディ
DF 21 ジョナタン・クラウス
DF 24 イブラヒマ・コナテ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 19 ユスフ・フォファナ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 12 ランダル・コロ・ムアニ
FW 15 マルクス・テュラム
FW 20 キングスレイ・コマン
監督
ディディエ・デシャン
[ポーランド]
先発
GK 12 ウカシュ・スコルプスキ
DF 3 パベル・ダビドビチ
DF 5 ヤン・ベドナレク
DF 14 ヤクブ・キビオル
DF 19 プジェミスワフ フランコフスキ
DF 21 ニコラ・ザレフスキ
MF 8 ヤクブ・モデル
MF 10 ピオトル・ジエリンスキ
MF 20 セバスティアン シマンスキ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 26 カツペル・ウルバンスキ
控え
GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 22 マルシン ブウカ
DF 2 バルトシュ サラモン
DF 4 セバスティアン・バルキエビチ
DF 15 ティモテウシュ・プハチ
DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ
MF 6 J. Piotrowski
MF 11 カミル・グロシツキ
MF 13 T. Romanczuk
MF 17 ダミアン シマンスキ
MF 24 B. Slisz
FW 7 カロル・シュビデルスキ
FW 16 アダム ブクサ
FW 23 クシシュトフ・ピョンテク
FW 25 ミハウ スコラシュ
監督
Michał Rafał Probierz
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります