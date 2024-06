ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』で芹沢あさひを演じる声優・田中有紀が、10月2日にランティスレーベルからソロアーティストとしてデビューすることが決定した。本作はダンスミュージックをベースに、さまざまなジャンルの楽曲を収録。アルバムのタイトルにもなっているリード曲「Crier」は、6月27日0時から先行配信がスタートする。この楽曲は疾走感のあるサウンドとラップが印象的なナンバーになっており、どんな状況下にあっても目標のために自らを奮い立たせて前に進もうともがき苦しむ彼女自身の葛藤や心の叫びを表現している。

リリース情報



◾️先行配信「Crier」6月27日(木)先行配信音楽配信サイト:https://lnk.to/LZC-2859◾️「Crier」発売日:2024年10月2日(水)販売サイト:【初回限定盤】https://lnk.to/LACA-35128【通常盤】https://lnk.to/LACA-25128【祝Debut祝Live!ペンライト付き数量限定版】https://lnk.to/LACA-35128s封入物:1st Live 最速抽選申込券【通常盤】品番:LACA-25128価格:3,300円(10%税込)/3,000円(税抜)【初回限定盤】品番:LACA-35128〜9価格:4,400円(10%税込)/4,000円(税抜)初回限定仕様:各曲のインストCD、楽曲制作秘話が聞けるオリジナルラジオ視聴カード(エムカード)【祝Debut祝Live!ペンライト付き数量限定版】価格:7,150円(10%税込)/6,500円(税抜)数量限定仕様:初回限定盤+本人が好きな緑をベースに楽曲をイメージして自ら配色した10色発光するペンライト※本商品は、アニメイト、A-on STOREでの限定販売商品です。※8/18(日)までのご予約で確実にご購入可能です。INDEX1. Crier作詞:Ryosuke Matsuzaki RAP:Lauren Kaori 作曲・編曲:鈴谷皆人2. From here to HISTORIA作詞:真崎エリカ 作曲・編曲:ぽりふぉ3. Blue Wind作詞:Mio Aoyama(Blue Bird's Nest) 作曲・編曲:大西克巳(Blue Bird's Nest)4. No Pain No Gain作詞:Ryosuke Matsuzaki 作曲:YUU for YOU、Ryosuke Matsuzaki 編曲:YUU for YOU5. KURAGET DOWN作詞:Eri Osanai 作曲:Eunsol(1008)、小久保祐希、YHEL 編曲:Eunsol(1008)6. Going Going Going作詞:下地悠 作曲:Yasutaka.Ishio(Relic Lyric)、前迫潤哉 編曲:要田健(Relic Lyric)7. Familiar作詞:園田健太郎 作曲:Giz'Mo(from Jam9)、Eunsol(1008)、石鄢剛 編曲:Eunsol(1008)、石鄢剛8. Dear STELLA作詞:田中有紀、結城アイラ 作曲:Stand Alone、小久保祐希 編曲:Stand Alone9. 未来スケッチ作詞:常楽寺澪 作曲:YUU for YOU、Ryosuke Matsuzaki 編曲:YUU for YOU10. UP TO DATE作詞:kenko-p(Blue Bird's Nest) 作曲・編曲:大西克巳(Blue Bird's Nest)