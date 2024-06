Miyuuが本日6月26日に、約3年ぶりとなるミニアルバム『MILESTONE』をリリースした。本作品はMiyuuの第二章の音楽のはじまりとも言える作品で、今までの音楽世界観もあり、ロックサウンド、ポップミュージックなどのジャンルにもチャレンジした作品となる。リード曲「Over You」のMVも公開。こちらはMiyuu自身が野球観戦からインスピレーションを受けプロデューサーと作り上げた楽曲で、NHK-FM ミュージックライン 6・7月度オープニングテーマソングにも起用されている。ロックサウンドで強く背中を押す歌詞から、Miyuuの新たな一面を感じることができるだろう。

ミニアルバム『MILESTONE』



発売日:2024年6月26日(水)レーベル:avex trax購入:https://avex.lnk.to/MILESTONE【CD+Blu-ray】AVCD-63574/B¥4,180(税込)・CD1.Over You2.Summer in love3.gingerbread4.magnet5.Bad Day6.246・Blu-ray「Over You」 Music Video「Summer in love」 Music Video「gingerbread」 Music Video [Director’s Cut]「Miyuu Premium Shooting Live」1.Southern Waves2.never be fine3.it's a beautiful day4.gingerbread5.magnet6.Over You(Acoustic Version)7.246【CDのみ】AVCD-63575\2,090(税込)1.Over You2.Summer in love3.gingerbread4.magnet5.Bad Day6.246