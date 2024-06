【追加キャラクター「ベガ」】6月26日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、Year 2追加キャラクター第1弾「ベガ」を、本日6月26日より配信する。

「ベガ」は、「ストリートファイターII」で初めて登場したベガは世界征服を追い求める、シリーズを象徴するボスキャラクター。本作の3つのゲームモード「ワールドツアー」・「バトルハブ」・「ファイティンググラウンド」に登場する。ワールドツアーでは他のキャラクターと同様、「ベガ」との絆を深めて、サイコパワーを駆使した技の数々を習得できる。

【『ストリートファイター6』ベガ(Vega)ゲームプレイトレーラー】

なお、「Year 2 キャラクターパス」の第1弾キャラクターとして「ベガ」が本日より配信開始となるが、残りの3名も順次配信を予定。第2弾の「テリー」は2024年秋、第3弾の「舞」は2025年冬、第4弾「エレナ」は2025年春の配信が予定されている。

Year 2追加キャラクター第1弾「ベガ」

【「ベガ」について】

世界征服の夢は「ストリートファイターV」でリュウに敗れたことで終わりを告げたはずだった。そんな中、メトロシティの路地裏で、謎の男が目を覚ました。思い出すべき記憶もないまま“ベガ”の思念が宿る研究所に男は辿り着く。

「ベガ」は本日6月26日から「Year 2 キャラクターパス」・「Year 2 アルティメットパス」購入者向けに解放される。配信日と同時にベガの「Outfit 2」を購入できる。「ストリートファイターII」から始まる過去作の数々に登場していた、彼の総帥姿から直接インスパイアされたデザインとなっている。なお、「ワールドツアー」で一定条件をクリアすることでも「Outfit 2」を入手できる。

様々な必殺技を紹介

シリーズの定番キャラクターであるベガ。本作では、溜めとコマンド入力の両方を楽しめるようになった様々な必殺技を紹介したい。

機転が利き、満面の笑みを浮かべる彼のプレッシャーゲームは、地上戦では最強クラス

シャドウライズ

素早く高く飛び上がるジャンプ技は、2種類の技に派生できる。1つ目は、ベガが相手を踏みつける象徴的な“ヘッドプレス”。ヘッドプレス後のジャンプから派生する“サマーソルトスカルダイバー”を使えば、空中からのプレッシャーを相手にかけ続けることが可能だ。シャドウライズの2つ目の派生技は、落下しながらの手刀による攻撃する“デビルリバース”。これらの追撃技は空中移動の軌道を変化させることができ、相手を翻弄することで本領発揮する技となっている。

新技バックフィストコンボ

ヒットした相手に“サイコマイン”を仕掛けることができるようになった。1度埋め込まれたサイコマインは、しばらく時間が経過する、またはベガのバックフィストコンボ、サイコクラッシャーアタック、デビルリバースが再び相手ヒットすると、サイコマインが爆発する。

ニープレスナイトメア

ベガのSA1。相手の足元を連続攻撃で徹底的に破壊する技。コンボの締めや、発動時の無敵時間を活かした切り返しとして使える技だ。

サイコパニッシャー

ベガのSA2。高所からの落下による衝撃波で吹き飛ばし、追撃を叩き込む技。このスーパーアーツは、発動後に前後への移動を制御できるので、飛び道具に対してパニッシュを積極的に狙おう。

アンリミテッドサイコクラッシャー

ベガのSA3。相手に向かって全力の突進攻撃をし、破壊的な強さで相手を地面に叩きつける技。切り返しや飛び道具対策、コンボ締めなど、幅広い場面で狙える高性能だ。

シリーズ史上初のゲストキャラクターが参戦

SNKの対戦格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズから「テリー・ボガード」と「不知火 舞」が、「ストリートファイター」シリーズ史上初のゲストキャラクターとしてYear 2に参戦。第2弾となる「テリー・ボガード」は今秋、第3弾の「不知火 舞」は2025年冬にそれぞれ配信される。

また第4弾は、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイターIII」シリーズなどでもおなじみの陽気なファイター「エレナ」が参戦。2025年春に配信される予定。

【『ストリートファイター6』Year 2 キャラクター発表トレーラー】

