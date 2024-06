【CONTINUE Vol.83】6月26日 発売価格:1,650円

太田出版は、雑誌「CONTINUE Vol.83」を6月26日に発売する。価格は1,650円。デジタル版も同時発売される。

「CONTINUE」は、ゲームやアニメ、音楽といった“ステキなもの”を大特集するカルチャーマガジン。約1年ぶりに発売される「CONTINUE Vol.83」では、セガのゲーム機「セガサターン」を大特集している。他にも、にじさんじVTuberのイブラヒムさん&ローレン・イロアスさんによる初の雑誌対談なども掲載される。

【表紙&巻頭特集】

・セガサターン

「セガサターン」は1994年11月22日発売され、プレイステーションと次世代ゲーム機の覇権を争ったゲーム機。発売30周年を記念した特集を掲載。

・特集:にじさんじVTuberイブラヒムさん&ローレン・イロアスさん初の雑誌対談

にじさんじ所属のVTuberイブラヒムさんとローレン・イロアスさんによる初対談が実現。テーマは「パチスロ」で、オールカラー24ページ、1万5,000字オーバーの特集が掲載される。

・音羽-otoha-さん、1年振りのロングインタビュー

音羽-otoha-さんの1年振りとなる独占ロングインタビュー。初ライブやメジャーデビュー、「黒執事」主題歌の「狂信者のパレード」のほか、対バンツアーに向けた想いを語る。

【目次】

[第1特集]セガサターン30周年

炎のゲームレビュー24

鈴木 裕 インタビュー

竹崎 忠(元・セガ竹崎)インタビュー

奥成洋輔インタビュー

[第2特集]イブラヒム&ローレン・イロアス

1万5,000字超対談

CNT JAPAN

梅津瑞樹/カレー沢薫/山田ルイ53世/柴 那典/RAM RIDER

[特集]音羽-otoha-

ロングインタビュー

[連載]Steam通信(箭本進一)

[連載]アーリーゲームコミック列伝

第84回:現代ホビーまんが伝記・今道英治

[連載]電池以下 第84回:みなみかわの巻(吉田 豪×掟ポルシェ)

CNTエンタテインメント!

THE KING OF GAMES.

ゲームの彼岸にて(石井ぜんじ)

