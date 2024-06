【Dead by Daylight: Tomb Raider】7月17日 配信予定PTB:6月26日 実施

Behaviour Interactive Inc.は、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用非対称対戦型ホラーサバイバル「Dead by Daylight(デッド・バイ・デイライト)」において、コラボチャプター「Dead by Daylight: Tomb Raider」を7月17日に配信する。

「Dead by Daylight: Tomb Raider」では、「トゥームレイダー」の主人公「Lara Croft(ララ・クロフト)」が新サバイバーとして登場する。死と隣り合わせの状況に立ち向かい生き延びてきたララは、有能な考古学者であり冒険家でもある。今回のコラボチャプターでは、霧の森を冒険する。今回のララは、得意の弓と銃を持ち合わせていないものの、最大の武器である粘り強さ、豊富なサバイバル能力、勇敢さを3つのユニークなパークで表現されている。

また、7月の公式配信に先駆けて、PTB(パブリックテストビルド)を本日6月26日0時よりSteamにて期間限定でスタートする。

(C)2015-2024 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights

reserved.

TOMB RAIDER (C) 1996-2024 Crystal Dynamics group of companies. All rights reserved. TOMB RAIDER, LARA CROFT, CRYSTAL DYNAMICS,

and the CRYSTAL DYNAMICS logo are trademarks of the Crystal Dynamics group of companies.