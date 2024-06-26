１９３８年：朝鮮総督府が勤労報国隊を組織



１９４９年：大韓民国臨時政府主席を務めた抗日民族運動指導者の金九（キム・グ）が暗殺される



１９５０年：国連安全保障理事会が韓国に奇襲侵攻した北朝鮮軍撃退を緊急決議



１９７４年：韓米原子力協定発効



１９９２年：韓米連合野戦軍司令部（ＣＦＡ）が解散



２００１年：脱北した一家７人が北京の国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）に駆け込み



２００８年：北朝鮮が核開発計画の申告書を提出



２０１０年：米国主導の韓米連合軍から韓国軍への有事作戦統制権移管を１５年１２月１日に延期することで米国と合意（１４年１０月の韓米合意で移管時期は事実上、無期限延期に）