週刊少年ジャンプを発行する集英社が24日、人気漫画『僕のヒーローアカデミア』が、8月5日発売の合併号をもって物語が完結し、連載を終了することを発表。あと5話で物語が完結することをを受けて、“ヒロアカ”のアニメで声優を務める梶裕貴さんや、海外ファンもSNSで反応しました。

■漫画があと5話で完結 作者もコメント

『僕のヒーローアカデミア』は、誰もが何かしらの超常能力・“個性”を持つようになった世界で主人公・緑⾕出久が最高のヒーローを目指す物語。2014年から連載が始まり、コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破(出版社発表)するなど人気漫画に。今年7月に連載10周年を迎えます。

作者の堀越耕平さんは、「穴ボコでしたが、曲がりなりにも10年近くデクたちを描けたのは皆さんが読み続けてくれたからです。夢のような時間でした。本当にありがとうございます! それでは! またジャンプでお会いしましょう!」と読者にメッセージを送りました。

■アニメ声優もSNSで反応

主要キャラクターである爆豪勝己の声を務める岡本信彦さんは自身のXで、「終わってほしくないという気持ちとともに 終わりを見届けたいという気持ちもあり まだまったく実感がわかず不思議な気持ちです ヒロアカのみんなに、かっちゃんに出会えて幸せでした」と心境を明かしました。

また、轟焦凍の声を務める梶さんもXで反応し「ヒーローたちの物語、最後まで心して受け止めます。Plus Ultra‼︎」と作品のセリフとともにコメント。

青山優雅役の桑野晃輔さんもXにて、「最後まで、ついていきます!Plus Ultra!!」とつづっています。

■国内のみならず海外でも話題に

連載終了の発表を受けて、SNSでは「ヒロアカと出会えて幸せでした。最後の最後まで楽しみます」、「ついにこの時がきてしまった」、「終わらないでよ…」と話題に。感謝や悲しみの声が多くあがりました。

反響は海外のファンからも、「Im not ready for it to end(心の準備ができていない)」、「I love you. Thank you for everything(愛しています。全てに感謝します)」と反応しました。