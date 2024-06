「DESIGNERS GUILD」と「EMU-咲む-」のコラボで誕生！ONEKOSAMA OINUSAMA「犬 猫 ペット 浴衣」

「ONEKOSAMA OINUSAMA」は、同社の浴衣ブランド「EMU-咲む-」と「DESIGNERS GUILD」のコラボで誕生した新色ペット浴衣を2024年6月より販売中です。

ONEKOSAMA OINUSAMA「犬 猫 ペット 浴衣」

発売日 : 2024年6月7日(金)

価格 : 5,940円(税込)

※4L以上のサイズは+1,540円(税込)

カラー展開 : コーラル、エメラルド、グレー、ピンク、ブルー、グリーン

販売場所 : ONEKOSAMA OINUSAMA 各ECサイト

(本店、楽天市場店、Amazon店、Yahoo!ショッピング店)

本店URL :

https://oneko-sama.com/shop/products/ons0102

期間限定でクーポンコードを配布しています。

更に、おそろいの柄を使用したレディース浴衣も販売しています。

商品ページURL:

https://oneko-sama.com/shop/products/ons0102

■2024年新作ペット浴衣!テキスタイルの名前は「牡丹と薔薇」

クラシカルでありながらモダンで美しい新作浴衣「牡丹と薔薇」のテキスタイルは、英国ブランド「DESIGNERS GUILD」と「EMU-咲む-」のコラボで誕生。

絵画のようで特別感にあふれるデザインが、着用される方の魅力を華やかに引き立てます。

コーラル、エメラルドの2色展開。

男の子にも女の子にもおすすめです!

新作「牡丹と薔薇」コーラル

新作「牡丹と薔薇」エメラルド

■サイズはXSから9Lまで!大型犬サイズも豊富

大型犬オーナーに「気に入ったお洋服のサイズが無い!」というお悩みは付き物。

しかし「ONEKOSAMA OINUSAMA」のペット浴衣はサイズがXSから9Lまであり、幅広く対応をしています。

また、柄の大きさはサイズに合わせていて、張りのあるポリエステル素材なので、からだに合わせて着こなすことができる仕上がりです。

新作ペット浴衣は猫にもおすすめ

豊富なサイズ展開とこだわりの素材

■愛犬家・愛猫家必見!おそろい浴衣

いつでも愛犬・愛猫との絆を感じていたいペットオーナーへ、一緒に夏を満喫いただけるよう、同じ柄を使用したレディース浴衣も販売中。

レディース浴衣は着付け説明書や同じ生地を鼻緒に使用したおそろい下駄付の6点セットで、届いたその日から着用をすることができます。

「牡丹と薔薇」コーラルでおそろい

「牡丹と薔薇」エメラルドでおそろい

■伝統的な絞り柄も発売!こちらはメンズ浴衣とおそろい

落ち着いたグレーやブルー、グリーンで統一されたシックな絞り柄も、6月より販売開始。

こちらもXSから9Lまでのサイズ展開で、かっこよく決めたい時にぴったり。

更に、メンズ浴衣とおそろいができるので、家族みんなでの浴衣コーデも叶います。

新作絞り柄ペット浴衣

おそろいの絞り柄メンズ浴衣

