TOMORROW X TOGETHER、日本シングル「誓い（CHIKAI）」に収録される新曲2曲のスニペット映像公開

■日本シングル「誓い(CHIKAI)」は、7月3日にリリース!

TOMORROW X TOGETHERが6月24日、日本オリジナル曲である新曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」と「きっとずっと(Kitto Zutto)」のスニペット映像をHYBE LABELSのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開。相反する雰囲気を持ったふたつの映像には、新曲音源の一部も盛り込まれ、ファンの期待感を膨らませている。

柔らかいイラストが目を引く「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」のスニペットは、これまでの日本アルバムタイトル曲のMVが順に登場し郷愁を呼び起こす。

一方、「きっとずっと(Kitto Zutto)」スニペットにはメンバーをモデルにしたキャラクターが登場。彼らが紙飛行機に乗って空を飛ぶシーンの背景に疾走感溢れるビートが敷かれ、短い音楽のなかでも「TOMORROW X TOGETHERの清涼感」が垣間見える。

TOMORROW X TOGETHERは7月3日0時、日本シングル「誓い(CHIKAI)」を発売。

すべてが変わっても「僕たちは永遠に一緒にいよう」という約束だけは守るというエピソードが盛り込まれるこのシングルには、新曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」「きっとずっと (Kitto Zutto)」、そして4月に発売された6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』のタイトル曲「Deja Vu」の日本語バージョンが収録される。

タイトル曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」は叙情的なミドルバラードで、5人のメンバーの切なく甘いボーカルとピアノの旋律、アコースティックギターのアルペジオが調和し、感性を最大化する。

また、J-ROCKスタイルのアップテンポな「きっとずっと(Kitto Zutto)」には、HUENINGKAIがプロデュースとトラック制作に参加し、ミュージシャンとしての力量も発揮した。

TOMORROW X TOGETHERは7月2日0時、タイトル曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」のMVティーザーを公開し、カムバックへの熱気を最高潮に引き上げる。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

SINGLE「誓い(CHIKAI)」

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』

