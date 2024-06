2024年7月1日、高知県内に高級「生」食パン専門店『乃が美』の2店舗が再オープンします。

乃が美

「乃が美 高知卸団地店(旧高知南久保店)」

所在地 :〒781-0087 高知県高知市南久保8-7

営業時間:10:00〜18:00

電話番号:088-856-7435

定休日 :なし

「乃が美 南国販売店」

所在地 :〒783-0006 高知県南国市篠原111-1

営業時間:10:00〜18:00

電話番号:088-855-6575

定休日 :なし

2. 再オープンについて

2017年10月にオープンした「乃が美はなれ 高知南久保店(現:高知卸団地店)」、2018年9月にオープンした「乃が美はなれ 南国販売店」の各店は、連日多くのお客様に利用いただき、地域に愛される存在となっておりましたが、残念ながら、諸事情により2023年1月に閉店しました。

今回、お客様から再開の要望を多く頂いたこともあり、上記2店舗の「再オープン」を行う運びとなりました。

また、再オープンを記念して、7月1日から7月5日までの期間中は、「創業乃が美(レギュラーサイズ) 税込1,000円」が、各店先着個数限定にて50%OFF(税込500円)となるオープンキャンペーンを実施します。

※キャンペーン期間中は、生食パンは「創業乃が美(レギュラーサイズ)」だけの取り扱いです。

※高知卸団地店…1日500本限り 先着順、無くなり次第終了

※南国販売店…1日200本限り 先着順、無くなり次第終了

<商品情報>

■商品名 :創業乃が美(レギュラーサイズ)

■販売価格:通常時 1,000円(税込) → オープンキャンペーン時 500円(税込)

■販売期間:2024年7月1日(月)〜2024年7月5日(金)

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

創業乃が美(レギュラーサイズ)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高知県内2店舗再オープン!高級「生」食パン専門店『乃が美』 appeared first on Dtimes.