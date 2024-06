本格的なフレンチをカジュアルに！PLEIN「WINE BISTRO by plein 京都祇園」

2024年6月26日(水)、祇園四条駅より徒歩5分の場所に「WINE BISTRO by plein 京都祇園」が新たにグランドオープンします。

WINE BISTRO by plein 京都祇園

所在地 : 〒605-0084 京都府京都市東山区清本町354 KYOTO GION HOTEL 1F

京阪本線 祇園四条駅より徒歩5分

京阪本線 三条駅より徒歩7分

営業時間 : 18:00-25:00 (L.O 24:30)

定休日 : 日曜日・月曜日

電話 : 075-532-0428

※営業時間等、変更する場合があります。

【WINE BISTRO by plein 京都祇園について】

〜 銀座に本店を構えるフレンチ、PLEINグループ初の京都出店 〜

東京銀座のPLEIN銀座本店をはじめ、虎ノ門ヒルズ、日本橋、渋谷、麻布十番などでフレンチ、ビストロを展開するPLEINグループの初の東京都外での出店店舗として京都祇園の地に開業。

京都最大級のカウンターを誇るワインビストロです。

ワインをシェフの手掛ける料理と共に上質な空間で、肩肘張らず本格的なフレンチをカジュアルに楽しめます。

【MENU】 ※税込み価格

シェフおまかせの3種類のコースに、アラカルトメニューも多数用意しています。

また開店を祝して、コースを注文のお客様に乾杯スパークリングワインを用意しています。

〈コースメニュー〉

3,900円/5,800円/8,800円

・3,900円コース 例

- 乾杯ドリンク -

溢れる乾杯スパークリングワイン

- 前菜 -

冷前菜盛り合わせ

例) 黒豚のパテドカンパーニュ/蛸のキャロットラペ/鯵のエスカベッシュ

- 生ハム -

削りたて本日の生ハム

イタリアの老舗スライサーBerkelの削りたて生ハムを楽しめます。

- 温前菜 -

フレンチおでん トリュフ大根

シェフ特製のフレンチの技法で煮込んだおでん

- パスタ -

シラスのペペロンチーノ

浅草開化楼特製の生パスタ

-肉料理 -

厚切り岩中豚のロースト

※上記は一例であります。

季節に応じてその日のシェフおまかせで用意。

※charge料お一人様550円

〈アラカルトメニュー〉

おつまみ 420円〜

温前菜 430円〜

パスタ 1,740円〜

お肉料理 2,750円〜

デザート 420円〜

グラスワイン 900円〜

カクテルなど 600円〜

生ハムスライサーBerkelの削りたての生ハム・サラミ

フレンチシェフの作るおでん。トリュフ大根

3種の海老出汁のブイヤベース

鹿のボロネーゼパスタ-浅草開化楼の生麺を使用-

岩中豚 ソースヴァンルージュ 250g

【オーナーシェフ 中尾 太一プロフィール】

1992年1月30日生。

2017年25歳の時に株式会社PLEINを設立する形で独立起業。

2021年経済産業省選定「はばたく日本の中小企業300」をレストラン業界唯一、最年少社長として受賞。

