SixTONES¡¡¾åÈ¾´ü¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ëµ±¤¯¡¡¡Ö¡ÈºÇ¹â¤ÊºîÉÊ¤À¡É¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡×
6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬25Æü¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥° 2024 ºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¡Ù¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SixTONES¤¬º£Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØTHE VIBES¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶ ¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬King & Prince¡¦郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤È¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¤³¤Ã¤«¤é¡Ù¤ä¡¢¡ØABARERO¡Ù¡ØCREAK¡Ù¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØTHE VIBES¡Ù¤Ï½¸·×´ü´ÖÆâÇä¤ê¾å¤²56.6ËüËç¤òµÏ¿¤·¡¢¾åÈ¾´ü¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¸¥§¥·¡¼¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎSixTONES¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¼ù¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ÏºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¿Í¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ïº£¤Þ¤Ç¿§¤ó¤Ê³Ú¶Ê¡¦¿§¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤Î¤â¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¼Â¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤ÎÁ´¤Æ¤¬°ìÈÖ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Ë¡ÈºÇ¹â¤Ê³Ú¶Ê¤À¡É¡¦¡ÈºÇ¹â¤ÊºîÉÊ¤À¡É¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¡¹¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ø¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£SixTONES¤Ïº£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù