1日1分で顔のコンプレックスがなくなる！『整形いらずでなりたい顔をつくる1分顔トレ』北野珠誇・著

『整形いらずでなりたい顔をつくる1分顔トレ』北野珠誇・著

著者 : 北野珠誇

ページ数: 184ページ

価格 : 1,870円(税込)

出版社 : フォレスト出版

ISBN : 978-4-86680-280-0

発売日 : 2024年6月24日

URL :

https://www.forestpub.co.jp/author/kitano_miho/book/B-2135

フォレスト出版は、『整形いらずでなりたい顔をつくる1分顔トレ』(北野珠誇・著)を、2024年6月24日から販売中!

世の中にはさまざまな顔のトレーニング法がありますが、本書で提案するトレーニングとそれらの最大の違いは、シワやたるみを改善するだけではなく、素の笑顔力を画期的にアップして、人生までも好転させるところにあります。

著者が歯科衛生士だった経験から、歯並びや噛み合わせなど、口腔環境の視点を表情筋トレーニングに組み込んでいます。

さらにはこのトレーニングで脳が活性化することもわかりました。

本書でお伝えするトレーニングは、「表情筋(解剖学)×歯科衛生学×脳科学」の知見から構築されています。

正しく表情筋を使ってきれいな笑顔をつくるために、絶対に押さえておきたい基本のトレーニング8選と、「たるみ」「二重あご」「目の小ささ」「シワ・たるみ・頭皮の硬さ」「梅干しあご」「エラ張り」「眉間のシワ」「マリオネットライン」など、部分的なコンプレックスによく効くトレーニング8選を用意されました。

しかも、トレーニングはすべて1分以上かかりません。

短いトレーニングでたったの15秒!それも1日3回気になる部分のみで絶大な効果が得られます。

早い人だと1週間で大きな効果が見えてきます。

さらには、実際にコンプレックスを克服した方の体験談と、トレーニングのアプローチ方法も掲載しています。

必ずご自分のお悩みを克服する方法がわかるようになるはずです。

今、どんなお顔のお悩みを抱えていても関係ありません。

歯並びが悪くても、目尻のシワが目立っていても、ほうれい線がくっきり出ていても大丈夫です。

これからご自分のお顔の悩みを解消することで、自分史上最高の笑顔をつくることができるようになります。

誰かに頼るのではなく、まず自分の顔は自分でなんとかしてみる――。

自分史上最高の笑顔を今こそ取り戻しましょう。

【主要目次】

はじめに

Part1 正しい表情筋で正しい笑顔をつくる

Part2 絶対に押さえておきたい基本のトレーニング8選

Part3 コンプレックス別に取り組むトレーニング8選

Part4 自分史上最高の笑顔のつくり方

おわりに

【著者プロフィール】

北野珠誇(きたの・みほ)

笑顔表情筋(R)協会代表/笑顔美人塾主宰/笑顔表情筋(R)プランナー

40歳のときに老けている自分の顔に驚き、笑顔にも自信がなくなったことをきっかけに、解剖学の視点から表情筋を鍛えるトレーニングを独学で始める。

その後自分の顔が変わった効果を感じて、表情筋の第一人者から指導を受けた末にプランナーの資格を取得。

周囲から「ほうれい線が薄くなった」「顔が若返った」「笑顔が自然で素敵」と言われるようになり、行政からもレッスンの依頼を受けるようになる。

表情筋を鍛えることによって脳が活性化することを知り、脳科学の博士の元で最新の知見を学ぶ。

15年間の歯科衛生士歴の立場からの知見も組み合わせて、アンチエイジングだけでなく笑顔力もアップすることに特化した「笑顔表情筋メソッド」を開発し現在に至る。

これまでに延べ3,000人以上の受講生に指導を行なっている。

