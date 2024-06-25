動物や植物の魅力を写真を通して発信！第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展
北海道撮影ポイントランキング製作委員会は、2024年10月26日(土)・10月27日(日)に「第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展」を北海道札幌市で開催します。
第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展
●テーマ
「北海道の美しい自然や動植物」を撮影した写真
●応募受付期間
2023年8月28日〜2024年8月18日
●開催日時
2024年10月26日(土)・10月27日(日)
10月26日(土)10:00〜19:00
10月27日(日)10:00〜17:00
●開催までの流れ
応募情報公開 → 応募受付開始 → 一次審査 → 最終審査 → 本展開催
●会場
札幌駅前通地下歩行空間 ドオリHIROBA(地下大通ビッセ横)
●賞金
・グランプリ(1点) 30万円
・準グランプリ(1点) 10万円
・優秀賞(5点) 3万円
・入賞(10点) 1万円
●主催
北海道撮影ポイントランキング製作委員会
●特別後援
マテック・マテックグループ
●後援
北海道、札幌市
＜審査員＞
菅原 一剛 (写真家)
下休場 千秋 (NPO法人 ウォークラボ札幌 代表理事／元北海道大学観光学高等研究センター教授)
織作 峰子 (写真家)
福島 晃 (デジタルカメラマガジン 編集部 編集長)
＜審査日程＞
・一次審査／9月6日頃(予定)
エントリー対象作品の中から100作品程度を選出します。
一次審査通過作品は年間グランプリ展にて展示されます。
対象者の方にはメールにて通知します。
・最終審査／9月中旬(予定)
審査結果は10月26日(土)10:00より当ホームページ・年間グランプリ展会場にて発表します。
事前確認は受け付けておりませんのでご了承ください。
北海道撮影ポイントランキング製作委員会は、2024年10月26日(土)・10月27日(日)に「第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展」を北海道札幌市で開催。
2023年開催の第6回展は2023年10月28日(土)・29日(日)の2日間、一次審査を通過した161点の作品を展示しました。
グランプリを受賞したのは、洞筒雄太の作品「Ezo Red Fox」。
どの作品も北海道の多様な美しい風景の一瞬をとらえた力作でした。
写真撮影を通して、北海道の隠れた魅力を見つけ出していただきたいと思います。
より多くの方々が北海道各地の美しい風景を撮影し作品を発表することで、北海道の自然や環境を守ることにつながると信じています。
【「北海道撮影ポイントランキング」について】
「北海道の自然の美しさや北海道の動物や植物の魅力を写真を通して広く内外に発信することで、素晴らしい北海道を発見することを目的」としています。
展示作品の制作者お一人おひとりは素晴らしい写真家であるとともに、撮影ポイントを含む地域の魅力についての情報を発信する地域のアンバサダーでもあります。
写真を通じて自然の豊かさや魅力を発信しています。
【「第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展」応募方法】
2023年8月28日〜2024年8月18日に「北海道撮影ポイントランキング」に投稿いただいた作品から選出します。
1. 「北海道撮影ポイントランキング」に会員登録
2. 写真を投稿
詳細：
https://www.hokkaido-photo.jp/about/
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 動物や植物の魅力を写真を通して発信！第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展 appeared first on Dtimes.