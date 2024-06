コムボックス光明池にオープン！ユーエスマート『キッズランドUS 大阪和泉店』

ユーエスマートは、室内遊園地『キッズランドUS 大阪和泉店』を2024年6月20日(木)にオープンしました。

ユーエスマート『キッズランドUS 大阪和泉店』

所在地: 〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36 コムボックス光明池2階

大阪和泉店

ユーエスマートは、室内遊園地『キッズランドUS 大阪和泉店』を2024年6月20日(木)にオープン☆

■キッズランドUS

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽に利用できます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。

暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。

幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。

広々とした店内には楽しい遊びが盛り沢山!

■『キッズランドUS 大阪和泉店』のユニークでスペシャルな遊具

<家族の思い出を残せる【セルフ写真館】>

スマホひとつで気軽に記念撮影を楽しめるセルフ写真館では、本格的な照明や撮影セットに、お子様用の豊富な衣装や撮影用小物を追加料金なしで利用できます。

追加料金なしで利用可能!

<アウトドア気分を満喫【キャンプコーナー】>

キャンプには欠かせないテントやハンモックを設置!まるでご家族でキャンプに行ったようなお写真を撮影できます。

アウトドア気分を演出する飯盒やランタンなど豊富なキャンプアイテムを使用したごっこ遊びも楽しめます。

気分はアウトドア

<室内でも体を動かして遊べる【公園コーナー】>

天候を気にせず室内でアクティブに遊べる公園コーナーでは、お子様が大好きなブランコやすべり台、トランポリンやスピナーなど公園でお馴染みの遊具を楽しめます。

室内に公園!

<何周でもフリープレイ【乗り物コーナー】>

お子様に大人気の乗り物達が何周でもフリープレイ!可愛らしい手漕ぎ列車の乗り物やSNSで話題のひとり用観覧車などのユニークな乗り物を楽しめます。

何周でもフリープレイ!

<3歳までのお子様専用【ベビーコーナー】>

広々としたベビーコーナーには可愛らしい野菜畑のぬいぐるみや、ベビーボールプール、絵本や知育玩具など、小さなお子様が安心して楽しめる遊具を取り揃えています。

初めての遊び場デビューにおすすめのコーナーです。

3歳までのお子様専用

■『キッズランドUS』名物の人気遊具

【スーパージャングルジム】

二階建ての超巨大ジャングルジムの中には、カラフルなボールプール、すべり台、トンネルなど、お子様がワクワクする仕掛けが詰め込まれたキッズランドUS名物の大人気アスレチックです。

巨大!スーパージャングルジム

【ふわふわドーム】

たくさんのボールプールに白いふわふわのお山が可愛らしいキッズランドUSの人気遊具。

クッションの上を飛び跳ねてもボールプールで泳いでも楽しい遊具です。

大人気ふわふわドーム

【ままごとコーナー】

お店屋さんごっこを楽しめるおままごとアイテムが勢揃い!充実したおもちゃ達で思う存分おままごとを親子で楽しめます。

充実したおもちゃ

【ゲームコーナー】

フリープレイで利用いただけるゲームコーナーでは、お子様に人気のゲーム機やご家族やお友達で一緒に盛り上がれるゲーム機を取り揃えています。

ご家族で盛り上がれる

