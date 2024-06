羊文学、『ひつじのショーン』主題歌カバーのミュージックビデオ公開＜コメント到着＞

羊文学がカバーする『ひつじのショーン』主題歌のミュージックビデオが、6月26日(水)20:00に羊文学公式YouTubeチャンネルにて全世界プレミア公開される。

6月6日(木)の「ひつじの日」に、羊文学と『ひつじのショーン』がジャンルの垣根を超えたコラボレーション企画を始動。同日に配信された『ひつじのショーン』主題歌カバーはAmazon Music 邦楽ロック部門トレンドチャートで第2位(6月10日付)にランクイン。SNSでも注目を集めたカバー曲のミュージックビデオの公開が決まった。

MVの舞台は、イラストレーターの深川優によるオリジナルアートがベースとなった特別な世界観。どこか退屈そうな羊文学のモエカ、ゆりか、ヒロアのもとへ、偶然迷い込んだショーンは、メンバーと楽器に興味深々。いたずら好きのショーンがギターに触れると、3人の心にも変化が現れる様子を描く。

●羊文学コメント

コラボアートを描いてくださった深川さんの世界に入り込んで、いつもの羊文学とは少し違ったかわいい世界観でお送りできるかと思います。ショーンが人間と共演するのは史上初ということで、このMVも全世界で公開されるのでとても光栄です。

楽曲を聴いてからこの MV を観たら、また違った世界観や印象が与えられると思うので、ぜひご覧ください。

●アードマン・アニメーションズコメント

世界中のファンが、新曲と楽しくて新しいスタイルのショーンの MV を喜んでくれると確信しています。

唯一無二の素晴らしいイラストスタイルで素敵な世界観をつくり出してくださった深川優氏をはじめ、

今までにないユニークなショーンをプロデュースしてくれた素晴らしいパートナーたちによって実現することができました。

コラボレーションのアイデアが生まれてから作品発表に至るまで、この特別なプロジェクトに参加できて本当に嬉しいです。

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024

あわせて6月26日(水)からは、ZOZOTOWNにオープンする「ひつじのショーンショップ」にて、深川優描きおろしのオリジナルアートを使用したコラボグッズ約30種類の先行予約販売も開始。翌27日(木)にはLINE公式スタンプも登場予定。詳しくはHPをチェックしよう。