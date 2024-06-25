¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¡¡ÄÌ»»£±£µ£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡Ö¿·³ã¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬»Ë¾å£±£³£¸¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥×¥íÄÌ»»£±£µ£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡££²£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¿·³ã¡Ë¤Î£¹²ó¤ËÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡£ÇÅÞ¤ÎÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿°ìÂÇ¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ê¤¬¤é¤âµå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ï£²¡½£±¤È£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó°ì»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢Áê¼êÅê¼ê¡¦ºäËÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤¦¤Þ¤¯¤µ¤Ð¤¤¤ÆÃæÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£µÇ°¤Î°ìÂÇ¤Ïµ®½Å¤ÊÅ¬»þÂÇ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î£±ÅÀ¤¬¾¡Íø¤ò·è¤á¤ëÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤ÏÎÝ¾å¤ÇÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Âç¾ëÂî¤¬¾®Áö¤ê¤ÇµÇ°¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò¼êÅÏ¤¹¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ£·¤Ï¹â¤¯·Ç¤²¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï£±£µ£°£°ËÜ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¿·³ã¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¿ÍÅªÊÝ¾ã¤Ç¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢£²£³Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢£±£µ£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±£´ËÜ¤Ç¥×¥í£±£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ç¤ËÂåÂÇ¤äº¸Íã¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤¤¤Ö¤·¶ä¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´¿À¼¤â¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µ£°£°ËÜ¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÆâ³¤¤µ¤ó¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡ÊµÏ¿¤Î¡ËÊüÁ÷¤¬¤¢¤ëÅÙ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥ê¡¼¥Á¤«¤é°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º£±£µ£°£±ËÜÌÜ¤ò¤Í¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ·â¿¦¿Í¤ÎÌÜ¤ÏÁá¤¯¤â¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£