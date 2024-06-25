¡ÖÆ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Ìµ°ÂÂÇÅêµå¤«¤é°ìÅ¾¡¢4Ï¢ÂÇ¤«¤é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡½7¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬1Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç3Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤Î25¤È¤·¤¿¡£2°Ì¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÏºÇÂç¤Î11¥²¡¼¥àº¹¡£8¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Ç¥«¡¼¥É½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÆÀÅÀ¡£ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬7²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÂ³¤±¤¿¡£ÂÀÅÄÌº¤«¤é4Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¡Ê¤Ê¤É¡Ë¤«¤é3ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤Í¡£¡ÊÍ¸¶¤Ï¡Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÊÑ¤Ë°Õ¼±¤ò¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÆ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê8²ó¤Ë¡ËÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ³Åê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£