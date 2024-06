◆Snow Man「BREAKOUT」2000万回再生突破

【モデルプレス=2024/06/25】Snow Manの新曲「BREAKOUT」のMusic Videoが、公開から6日間で2000万回再生を突破。グループ史上最速での達成となった。同曲は7月31日にリリースされる11枚目の両A面シングル「BREAKOUT/君は僕のもの」の表題曲の一つ。ラウールが主演を務める映画『赤羽骨子のボディガード』の主題歌となっている。

◆商品詳細

また、6月26日22時には「君は僕のもの」Music Videoがプレミア公開される。(modelpress編集部)・初回盤A SG+DVDスリーブ仕様・シリアルナンバー封入【CD収録内容】BREAKOUT君は僕のもの【DVD収録内容】・「BREAKOUT」Music Video・「BREAKOUT」Music Video(Dance Ver.)・「BREAKOUT」マルチアングル映像・Behind The Scenes・初回盤B SG+DVDスリーブ仕様・シリアルナンバー封入【CD収録内容】君は僕のものBREAKOUT【DVD収録内容】・「君は僕のもの」Music Video・「君は僕のもの」マルチアングル映像・2024 チーム対抗スノ五輪・通常盤 CD Only初回仕様:スリーブ・フォトブック付・シリアルナンバー封入【CD収録内容(予定)】BREAKOUT君は僕のものドレス&タキシードWhat's your color?BREAKOUT (Instrumental)君は僕のもの (Instrumental)ドレス&タキシード(Instrumental)What's your color?(Instrumental)・CD購入者特典「“僕は君のもの”お守りキーホルダー 直筆メッセージ(プリント)入り」(各形態メンバーソロの3個セット)初回盤A:“僕は君のもの”お守りキーホルダー3個セット(岩本照・深澤辰哉・ラウール)初回盤B:“僕は君のもの”お守りキーホルダー3個セット(渡辺翔太・向井康二・阿部亮平)通常盤:“僕は君のもの”お守りキーホルダー3個セット (目黒蓮・宮舘涼太・佐久間大介)※特典は後日発表。※特典は数量限定。※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合あり。【Not Sponsored 記事】