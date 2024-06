西野カナ

2019年の2月より、無期限の活動休止をしていた西野カナが、6月25日の20時に、突如、活動再開を告げる手書きメッセージと新ビジュアルを、公式XとInstagramに投稿した。ネット上には「嬉しい!!ありがとう!!泣いちゃう」、「サプライズすぎて泣いてます

おかえり!!!!!!!」、「カナやんおかえりなさい

ずっと待ってました…!!!!」など、復帰を待ちわびていたファンたちの歓喜の声が溢れた。

【写真】Xに投稿された西野カナ本人直筆の手紙

西野カナ本人より、活動再開の挨拶とともに、7月5日に新曲「EYES ON YOU」を先行配信、9月18日にはEP「Love Again」をリリース、そして、11月13日・14日に横浜アリーナにて「Kana Nishino Love Again Live 2024」を開催することが発表された。

2019年2月に開催された活動休止前のラストライブ「Love Collection Live 2019」で、「またね!」という言葉で締めくくり、再会を誓った会場が横浜アリーナ。その約束を果たすため、同会場での開催となった。

更なるサプライズとして、新たにInstagramの本人アカウントが開設され、新ビジュアルが投稿された。大人な表情を見せつつも、以前と変わらないキュートな姿に、多くのファンから喜びのコメントが集まった。

これまで、リアルな恋愛観や友情を綴った歌詞が多くの共感を呼び、「トリセツ」を始め、「Best Friend」 「GO FOR IT !!」

「Darling」など、時代を彩るヒット曲を数多く送り出してきた西野カナ。7月5日に先行配信されるリード曲「EYES ON YOU」がどのような楽曲なのか、9月のEP、11月のLIVEなど、今後の華やかな活躍に大きな期待が寄せられている。【西野カナ Profile】2008年のデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と類まれな歌声、ファッションアイコンとしても絶大な人気を集め、2010年リリースの「もっと…」以降、史上最多となる16作連続でレコチョク週間ランキング1位、2015年リリースの「トリセツ」はBillboard総合首位を獲得。2016年には【第49回日本有線大賞】の大賞と、【第58回 輝く!日本レコード大賞】の大賞を受賞。2017年には平成生まれの女性ソロアーティスト初となる東京・大阪ドームツアー(東京ドーム2公演・京セラドーム2公演)を開催。トータルダウンロード数は5800万DL、トータルストリーミング数は24億回再生と、数々の記録を更新。2019年2月に無期限の活動休止を発表。2024年2月、デビュー15周年記念「ALL TIME BEST ~Love Collection 15th Anniversary~」と「MV Collection ~ALL TIME BEST 15th Anniversary~」を同時リリース。2024年6月25日、活動再開を発表。