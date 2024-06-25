àÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß»÷¥°¥é¥É¥ëá¤â¤¤¤Þ¤ä°ì»ù¤ÎÊì¤Ë¡¡35ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ëºî²È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ëº£Ìî°ÉÆî¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£·î15Æü¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦º£Ìî¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ó¥¹¥È¥í¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿º£Ìî¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¡£¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¢¤ó¤ÊÉ±¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤µÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¸µÄÌ¤ê¤Ç¶Ã¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ìî¤Ï2012Ç¯6·î¡¢Æü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯2012¤Ë¸õÊäÀ¸45Ì¾¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß»÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£