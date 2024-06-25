ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（5月）

予想 0.4% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)



22:00

米住宅価格指数（4月）

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）

予想 7.1% 前回 7.38%（前年比)



23:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）

予想 100.1 前回 102.0



米リッチモンド連銀製造業指数（6月）

予想 -2.0 前回 0.0



26日

1:00

クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:00

米2年債入札（690億ドル）



2:15

ナーゲル独連銀総裁、講演



3:10

ボウマンFRB理事、イベント開会挨拶





※予定は変更されることがあります。

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