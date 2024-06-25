21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想　0.4%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（前年比)

22:00
米住宅価格指数（4月）　
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）
予想　7.1%　前回　7.38%（前年比)

23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）
予想　100.1　前回　102.0

米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想　-2.0　前回　0.0

26日
1:00　
クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00　
米2年債入札（690億ドル）

2:15　
ナーゲル独連銀総裁、講演

3:10　
ボウマンFRB理事、イベント開会挨拶


※予定は変更されることがあります。