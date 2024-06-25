ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 0.4% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)
22:00
米住宅価格指数（4月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）
予想 7.1% 前回 7.38%（前年比)
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）
予想 100.1 前回 102.0
米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想 -2.0 前回 0.0
26日
1:00
クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
米2年債入札（690億ドル）
2:15
ナーゲル独連銀総裁、講演
3:10
ボウマンFRB理事、イベント開会挨拶
※予定は変更されることがあります。
カナダ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 0.4% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)
22:00
米住宅価格指数（4月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）
予想 7.1% 前回 7.38%（前年比)
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）
予想 100.1 前回 102.0
米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想 -2.0 前回 0.0
26日
1:00
クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
米2年債入札（690億ドル）
2:15
ナーゲル独連銀総裁、講演
3:10
ボウマンFRB理事、イベント開会挨拶
※予定は変更されることがあります。