羊文学×『ひつじのショーン』コラボMVで夢の共演が実現！全世界でYouTubeプレミア公開決定

■「ショーンが人間と共演するのは史上初ということで、このMVも全世界で公開されるのでとても光栄です」(羊文学)

羊文学とイギリス生まれのキャラクター『ひつじのショーン』コラボMVが、6月26日20時に羊文学公式YouTubeチャンネルにて全世界でYouTubeプレミア公開することが決定した。

“ひつじの日”である6月6日、『ひつじのショーン』と、羊文学の夢のコラボレーションが実現。『ひつじのショーン』主題歌のカバー楽曲配信に続き、6月26日20時には待望のMVがYouTubeプレミア公開となる。

どこか退屈そうな「羊文学」のモエカ、ゆりか、ヒロアのもとへ偶然迷い込んだショーンは、メンバーと楽器に興味深々。いたずら好きのショーンがギターに触れると、3人の心にも変化が…。そんなMVの舞台は、柔らかなタッチが人気のイラストレーター深川優によるオリジナルアートがベースとなった特別な世界観に仕上がっている。羊文学と『ひつじのショーン』という、ジャンルの垣根を超えた両者が、どんな“夢の共演”を果たすのか。特別なMVをぜひ楽しもう。

なお、深川優が制作したショーンと羊文学のメンバー、そして羊文学のグッズでも人気のバンド公式キャラクター“ひつじちゃん”が登場するオリジナルアートを使用したコラボグッズの先行予約販売が、6月26日12時にZOZOTOWNにオープンする「ひつじのショーンショップ」でスタート。6月27日からは、そのイラストを使用したLINE公式スタンプも配信開始予定だ。

リリース情報

2024.06.06

DIGITAL SINGLE「ひつじのショーン(Life’s a Treat)[English Cover]」

羊文学 OFFICIAL YouTube

羊文学×『ひつじのショーン』コラボ特設サイト

https://www.aardman-jp.com/shaun/6×6/bungaku

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/